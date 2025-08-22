Pattaya International Fireworks Festival 2025 kehrt am 28.–29. November zurück

PATTAYA, Thailand – Der Himmel über Pattaya Beach wird am 28. und 29. November erneut in spektakulären Farben erleuchten, wenn das Pattaya International Fireworks Festival 2025 stattfindet. Zwei Nächte lang werden beeindruckende Feuerwerke, Live-Unterhaltung und eines der meist erwarteten Ereignisse im thailändischen Tourismuskalender geboten.

Das jährliche Festival, das als eine der führenden pyrotechnischen Shows Asiens gilt, wird voraussichtlich Hunderttausende Besucher in die Provinz Chonburi locken. Hotels, Restaurants und Geschäfte entlang der Strandpromenade bereiten sich bereits auf einen Anstieg der Buchungen vor.







Städtische Behörden betonen, dass Vorbereitungen für reibungslosen Verkehr, öffentliche Sicherheit und ausreichend Einrichtungen für die Besucher im Gange sind. „Pattaya ist bereit, die Welt erneut willkommen zu heißen“, erklärte ein Sprecher des City Halls. „Dieses Festival ist nicht nur eine Feier, sondern auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region.“

Trotz großer Vorfreude äußern einige Besucher und Einheimische Bedenken hinsichtlich steigender Unterkunftspreise während des Festivalwochenendes. Strandnahe Zimmer, die normalerweise für die meisten Reisenden erschwinglich sind, werden bereits zu doppelten oder sogar dreifachen Preisen angeboten.

„Es ist wunderschön, aber jedes Jahr wird es für Familien schwieriger, in Strandnähe zu übernachten“, sagte ein Besucher aus Bangkok, der bereits drei Jahre in Folge teilnimmt. Erfahrene Festivalbesucher raten jedoch, frühzeitig zu buchen, um günstige Angebote zu sichern, bevor die Preise steigen.



Langzeitbesucher machen sich zudem Sorgen über Überfüllung. „Die Feuerwerke sind zweifellos Weltklasse“, sagte ein ausländischer Einwohner Pattayas. „Aber die Stadt muss das Verkehrsmanagement verbessern. Letztes Jahr hat es fast zwei Stunden gedauert, nur um aus dem Strandbereich herauszukommen.“

Erwartete Highlights:

Feuerwerkswettbewerbe internationaler Teams von 20 bis 24 Uhr

Konzerte und Live-Auftritte entlang des Strandes

Food- und Kulturstände mit thailändischer und internationaler Küche

Die Zuschauerbereiche erstrecken sich vom Bali Hai Pier bis zum North Pattaya Beach, mit mehreren kostenlosen Sitzmöglichkeiten. Premium-Pakete in Rooftop-Bars und Strandhotels werden ebenfalls für Besucher beworben, die ein exklusiveres Erlebnis suchen.

Für Pattaya ist das Festival mehr als ein visuelles Spektakel – es ist Teil einer Strategie, die Stadt als globales Tourismusziel über das Nachtleben hinaus zu positionieren. Behörden hoffen, dass das Event Millionen von Baht in die lokale Wirtschaft fließen lässt, besonders während der Hochsaison Thailands.

Trotz Herausforderungen bleibt die Stimmung in der Stadt optimistisch. Wie ein lokaler Straßenverkäufer erklärte: „Ja, die Menschenmassen sind groß, aber sie bringen Leben nach Pattaya. Wir warten das ganze Jahr auf dieses Wochenende.“













































