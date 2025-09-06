Pattaya installiert riesige Ventilatoren in Schulen, um Schüler kühl zu halten

PATTAYA, Thailand – Die Stadt Pattaya ergreift proaktive Maßnahmen, um den Komfort der Schüler zu verbessern, indem große Industrieventilatoren in Schulen unter ihrer Zuständigkeit installiert werden. Ziel der Initiative ist es, ein kühleres und angenehmeres Umfeld für die Schüler zu schaffen, insbesondere während der heißesten Stunden des Tages.



Bürgermeister Poramet Ngampichet, bei den Einheimischen liebevoll „Beer“ genannt, überwachte den Installationsprozess und stellte sicher, dass die Ventilatoren sicher positioniert werden, um maximale Effektivität zu gewährleisten, ohne die Sicherheit der Schüler zu gefährden. Stadtbeamte koordinierten die Logistik eng mit dem Schulpersonal, wodurch sowohl Komfort als auch Sicherheit im Vordergrund standen.



Eltern und Schüler äußerten ihre Wertschätzung für die Initiative. Viele betonten, dass bereits ein einzelner großer Ventilator eine spürbare Erleichterung von der Hitze bietet und den Schulalltag deutlich angenehmer macht. Die Maßnahme wurde auch als durchdacht gelobt und unterstreicht das Engagement der Stadt Pattaya für das Wohlbefinden ihrer jüngeren Bewohner.

Bürgermeister Poramet betonte, dass die Stadt weiterhin bestrebt ist, die Ausstattung der Schulen zu verbessern und den Schülern eine sichere, komfortable und unterstützende Lernumgebung zu bieten.



































