Bürgermeister bekräftigt Engagement für Schülersicherheit mit täglicher Verkehrsregelung an Schulen

PATTAYA, Thailand – Bürgermeister Poramet Ngampichet hat erneut das Engagement der Stadt Pattaya für die Sicherheit von Schülern und deren Familien bekräftigt, indem ein reibungsloser Verkehrsfluss während der Schulzeiten gewährleistet wird.

Bürgermeister Poramet hat die Abteilung für öffentliche Ordnung der Stadt, die dem Büro des Stadtsekretärs untersteht, damit beauftragt, täglich Verkehrsunterstützung an allen Schulen innerhalb der Zuständigkeit Pattayas bereitzustellen. Die Beamten helfen Lehrern, Eltern und Schülern jeden Morgen und Nachmittag, um sichere und geordnete Ankünfte und Abgänge zu gewährleisten.



Diese Initiative ist Teil der umfassenderen Bemühungen der Stadt Pattaya, die öffentliche Sicherheit zu priorisieren, insbesondere für die jüngeren Bewohner, und gleichzeitig ein organisiertes und zugängliches Umfeld in den Schulzonen zu fördern. Die Behörden koordinieren weiterhin eng mit dem Schulpersonal und den lokalen Gemeinschaften, um Verkehrsprobleme zu adressieren und die allgemeine Sicherheit zu verbessern.



Bürgermeister Poramet betonte, dass die Stadt diese Maßnahmen als wesentlich für das Wohlergehen der Schüler und die Sorgenfreiheit der Eltern betrachtet, was das anhaltende Engagement Pattayas für die Fürsorge der Gemeinschaft widerspiegelt.



































