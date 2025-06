Lärmbelastung bleibt für viele Bewohner ein Problem in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Mit tropischem Flair, einer Vielzahl an Annehmlichkeiten und vergleichsweise günstigen Lebenshaltungskosten zieht Pattaya weiterhin zahlreiche Touristen und Langzeitbewohner an. Doch trotz dieser Vorteile bleibt die Lärmbelastung ein dauerhafter Kritikpunkt – insbesondere für Menschen, die eine ruhigere Lebensweise suchen.

Das Nachtleben gehört seit jeher zur Identität Pattayas, doch viele Anwohner berichten, dass die Lautstärke und Häufigkeit der Störungen in den letzten Jahren zugenommen haben – selbst in ehemals ruhigen Gegenden wie Jomtien Beach. „Wenn man in Pattaya lebt, muss man lernen, mit Ohrstöpseln zu schlafen“, sagt ein Rentner, der insbesondere nächtlichen Motorradlärm und laute Musik als Hauptursachen nennt. Ein weiterer Anwohner forderte: „Schafft endlich diese Big-Bike-Motorräder in Jomtien Beach ab“, in Anspielung auf illegale Auspuffanlagen und nächtliche Straßenrennen.







Das Problem ist nicht auf Pattaya beschränkt. „Solche Motorräder gibt es auch in Bangkok“, sagte ein Bewohner, „aber hier ist es schlimmer, weil die Stadt nie wirklich zur Ruhe kommt.“

Trotz zahlreicher Beschwerden wird dem Thema Lärmbelästigung von den Behörden kaum Priorität eingeräumt – weder auf lokaler noch auf nationaler Ebene. Auch die thailändische Umweltbehörde (Pollution Control Department) misst der städtischen Lärmbelastung im Vergleich zu Luft- und Wasserqualität wenig Bedeutung bei. Gesundheitsexperten warnen jedoch vor den langfristigen Folgen: Schlafstörungen, Hörschäden, Herz-Kreislauf-Probleme und erhöhter Stress sind mögliche Risiken dauerhafter Lärmeinwirkung.

Ein westlicher Auswanderer äußerte seinen Frust über die fehlende Durchsetzung bestehender Vorschriften: „Die Polizei entscheidet sich bewusst, Gesetze nicht durchzusetzen – also machen die Leute, was sie wollen.“ Andere Kommentatoren zeigten sich besorgt darüber, dass westliche Langzeit-Ruheständler – einst eine wichtige Zielgruppe – in der Stadtentwicklung immer weniger berücksichtigt würden.



Dennoch haben städtische Verantwortliche Interesse signalisiert, Pattaya familienfreundlicher und lebenswerter zu gestalten. Beobachter betonen, dass eine gezielte Reduzierung der Lärmbelastung in Wohngebieten und Tourismuszonen dabei ein sinnvoller erster Schritt sein könnte.

Die Anziehungskraft Pattayas ist unbestritten – doch für viele wäre eine ruhigere Umgebung eine willkommene Verbesserung. Wie ein Nutzer in den sozialen Medien schrieb: „Diese Stadt hat so viel zu bieten. Ein bisschen Ruhe ist doch nicht zu viel verlangt.“