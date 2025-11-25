Pattaya genießt kühle Morgen mit leichtem Nebel und klaren Himmel – touristenfreundliches Wetter kehrt zurück

PATTAYA, Thailand – Pattaya und die umliegenden Gebiete dürfen sich über angenehmere Wetterbedingungen freuen. Laut Meteorologischem Amt werden die kommenden Tage etwas kühlere Morgenstunden mit leichtem Nebel bringen, während die Temperaturen im Vergleich zu den Vortagen um 1–2 Grad Celsius ansteigen. Besucher und Einheimische können überwiegend trockene und stabile Wetterlagen erwarten, begleitet von einem Nordostwind mit 10–20 km/h.







Heute liegen die Tiefsttemperaturen in Pattaya zwischen 22–24°C, während die Höchstwerte 30–32°C erreichen. Entlang der Küste herrscht ruhiges Meer, und für den östlichen Golf von Thailand in der Provinz Chonburi wird kein nennenswerter Regen erwartet – ideale Voraussetzungen für Strandbesuche, Spaziergänge und andere Outdoor-Aktivitäten.

Währenddessen kämpft der Süden Thailands weiterhin mit heftigen Regenfällen und Gewittern, insbesondere in den Provinzen Nakhon Si Thammarat, Songkhla und Pattani. Pattaya bleibt jedoch weitgehend unbeeinträchtigt. Dennoch wird Reisenden empfohlen, die Wetterlage aufmerksam zu verfolgen, da Störungen im Süden Auswirkungen auf Seewege und Reisepläne haben könnten.



Das Meteorologische Amt rät Bewohnern und Touristen, in den frühen Morgenstunden bei Nebel vorsichtig zu fahren und sich tagsüber, besonders unter der warmen Mittagssonne, ausreichend zu hydrieren.

Aktuelle Informationen sind unter www.tmd.go.th oder über die 24-Stunden-Hotline 1182 erhältlich.



































