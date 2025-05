Pattaya gehört 2025 zu den sichersten Städten Südostasiens – Chiang Mai auf Platz 1

PATTAYA, Thailand – Die beliebte thailändische Küstenstadt Pattaya wurde von Numbeo, einer globalen Datenbank für Lebenshaltungskosten und Lebensqualität, als eine der zehn sichersten Städte der ASEAN-Region für das Jahr 2025 ausgezeichnet. Mit einem Sicherheitsindex von 53,9 erreichte Pattaya den 9. Platz – ein Beleg für das wachsende Vertrauen der Öffentlichkeit in die Sicherheit der Stadt, insbesondere bei Touristen und Langzeitaufenthalten.







Angeführt wird das Ranking von Chiang Mai, das mit einem herausragenden Wert von 78,2 als sicherste Stadt in Südostasien hervorging und damit knapp vor Singapur (77,4) liegt. Auch Bangkok konnte überzeugen und belegte mit einem Indexwert von 60,7 den 7. Platz.

Der Safety Index von Numbeo basiert auf der Wahrnehmung der Bevölkerung in Bezug auf Kriminalität, Sicherheit am Tag und in der Nacht sowie auf Sorgen über Diebstahl, Körperverletzung, Einbruch oder Vandalismus. Anders als offizielle Statistiken spiegelt dieser Index wider, wie Menschen Sicherheit im Alltag tatsächlich erleben.



Die Platzierung Pattayas unter den Top Ten stellt einen wichtigen Meilenstein für eine Stadt dar, die lange Zeit vor allem für ihr Nachtleben bekannt war. Sie unterstreicht die erfolgreichen Bemühungen, das Stadtbild zu diversifizieren und den öffentlichen Raum, die Infrastruktur sowie die Polizeipräsenz zu verbessern. In den letzten Jahren wurde vermehrt in familienfreundliche Attraktionen und digitale Sicherheitssysteme investiert – zum Vorteil sowohl der lokalen Bevölkerung als auch internationaler Besucher.





Diese Anerkennung fällt mit einem erfolgreichen Jahr für den thailändischen Tourismus zusammen: Zwischen dem 1. Januar und dem 11. Mai 2025 verzeichnete das Königreich fast 13 Millionen internationale Besucher, was Einnahmen von über 613 Milliarden Baht generierte. Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) strebt für das Gesamtjahr 39 Millionen Touristen und ein Rekordvolumen von 3,4 Billionen Baht an – ein gutes Sicherheitsimage ist dabei ein entscheidender Erfolgsfaktor.



Top 10 der sichersten Städte in der ASEAN-Region – 2025 (Quelle: Numbeo):

Chiang Mai, Thailand – 78,2

Singapur – 77,4

Davao, Philippinen – 71,6

Penang, Malaysia – 69,7

Hanoi, Vietnam – 65,9

Makati, Philippinen – 61,5

Bangkok, Thailand – 60,7

Iloilo, Philippinen – 59,3

Pattaya, Thailand – 53,9

Johor Bahru, Malaysia – 51,3