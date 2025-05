Was ausländische Rentner wirklich in Pattaya suchen – Ist Geld der einzige Weg zum Glück?

PATTAYA, Thailand – Wenn ein ausländischer Rentner nach Pattaya kommt, sucht er meist mehr als nur Sonne und Sandstrände. Viele ältere Besucher werden von dem Versprechen eines bequemen Lebens angezogen – eines Lebens, in dem der Alltag zur Ruhe kommt und persönliche Freiheit beginnt. Pattaya bietet vieles, was Ruheständler anspricht: erschwinglicher Wohnraum, einfache Mobilität, gute Gesundheitsversorgung und eine schier endlose Auswahl an Freizeitmöglichkeiten. Eine Wohnung mit Meerblick, tägliches Essen im Restaurant und dennoch geringere Lebenshaltungskosten als im Heimatland – das ist für viele Realität.







Doch unter der Oberfläche liegt mehr. Viele Rentner suchen in Pattaya vor allem eines: Gesellschaft. Ob in Form von Freundschaften innerhalb der Expat-Community oder durch romantische Beziehungen – Pattaya ist seit langem bekannt für sein lebendiges Nachtleben. Für manche bedeutet die Stadt ein Ausweg aus Einsamkeit und sozialer Isolation, die sie in der Heimat erlebt haben. Hier bietet sich ein soziales Umfeld, in dem ein Gespräch, ein Getränk oder ein Lächeln zu echter menschlicher Nähe führen kann.



Doch mit den steigenden Preisen stellt sich zunehmend die Frage: Ist Geld der einzige Schlüssel zum Glück in Pattaya? Einige meinen, dass es immer schwieriger wird, den einstigen Lebenswert der Stadt zu genießen. Zimmer, die früher 400 Baht kosteten, schlagen heute mit 600 Baht zu Buche, Streetfood ist teurer geworden, und auch im Nachtleben haben sich die Preise mancherorts verdreifacht. Kritiker sagen, dass ausländische Rentner zunehmend die inländische Tourismuswirtschaft querfinanzieren, da staatliche Vergünstigungen meist nur für thailändische Reisende gelten.



Und doch: Geld allein garantiert kein erfülltes Leben. Viele der zufriedensten Rentner in Pattaya sind nicht diejenigen mit dem größten Budget, sondern jene, die sich integrieren, Freundschaften schließen und eine neue Alltagskultur annehmen. Sei es durch ehrenamtliche Arbeit, das Unterrichten von Englisch oder einfach beim täglichen Spaziergang am Meer – das wahre Glück liegt für sie im gelebten Moment, nicht im Konsum.

Pattaya verkauft den Traum eines unbeschwerten Ruhestands – doch die Realität ist persönlicher. Für jeden Rentner misst sich das Glück anders. Und während Geld Türen öffnen kann, ist es letztlich das, was dahinter liegt, was wirklich zählt.