Mit Herz und Hingabe: YWCA-Mitglieder besuchen Heim für autistische Kinder in Sattahip

PATTAYA, Thailand – Am 8. Mai war es wieder so weit: Eine Gruppe engagierter Frauen der YWCA Bangkok–Chonburi–Pattaya machte sich auf den Weg nach Sattahip, um dem Heim für autistische Kinder „Ban Kru Boonchu“ einen liebevollen Besuch abzustatten. Dieses Heim betreut 19 Kinder mit besonderem Förderbedarf – Kinder, die im Alltag oft zu kurz kommen, aber an diesem Tag ganz im Mittelpunkt standen.







Mit im Gepäck hatten die YWCA-Mitglieder bunte Geschenke: Schuluniformen, Puppen, Spielzeug, Grundnahrungsmittel wie Reis und süße Leckereien. Als die Kinder ihre Päckchen entgegennahmen, leuchteten ihre Augen – ein Moment der Freude, der nicht nur ihnen, sondern auch den Besucherinnen tief unter die Haut ging.

Dieser Besuch ist Teil eines langfristigen Engagements der YWCA, die sich mit Herzblut für benachteiligte Kinder in der Region einsetzt. „Unser Ziel ist es, nicht nur materielle Hilfe zu leisten, sondern den Kindern durch persönliche Zuwendung und Aufmerksamkeit zu zeigen, dass sie gesehen und geliebt werden“, sagte eine der Teilnehmerinnen sichtlich bewegt.

Doch der Einsatz der YWCA geht weit über diesen Besuch hinaus. Die christlich geprägte Organisation betreut zahlreiche Projekte, die sich für Bildung, Gesundheit und Ernährung benachteiligter Kinder einsetzen. Das „Happy Family“-Projekt, 1990 ins Leben gerufen, unterstützt Waisen und Kinder aus sozial schwachen Familien mit Stipendien – damit Bildung nicht am Geld scheitert.



Ein weiteres wichtiges Anliegen ist das Programm „Preserving Eyesight“, bei dem Sehtests durchgeführt und Brillen für bedürftige Kinder finanziert werden. „Wir glauben fest daran, dass Bildung der Schlüssel zur Überwindung von Armut ist – aber wir schaffen das nicht allein. Wir brauchen Ihre Hilfe“, appelliert die YWCA an die Öffentlichkeit.

Auch das Projekt „Agriculture for Lunch“, das seit 2012 an Schulen Pilzzuchtanlagen aufbaut, zeigt eindrucksvoll, wie praktische Lebenshilfe mit Bildungsinhalten verbunden werden kann. Die geernteten Pilze dienen den Kindern nicht nur als nahrhafte Mahlzeit, sondern auch als Beispiel für nachhaltige Selbstversorgung.

Die YWCA richtet einen eindringlichen Aufruf an die Bevölkerung: „Unser Hauptantrieb ist die Großzügigkeit von Menschen, die helfen wollen. Ohne diese Spenden könnten wir unsere Arbeit nicht fortsetzen. Bitte unterstützen Sie uns, damit wir weiterhin Kindern in Not Hoffnung und Perspektive schenken können.“

Weitere Informationen zur Unterstützung erhalten Sie unter der Telefonnummer 038 716 316 oder per E-Mail an [email protected].