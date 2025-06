Pattaya führt Juli–August-Reisesuchen bei Deutschen und Briten an und schlägt Nachbarländer mit mehr Direktflügen

PATTAYA, Thailand – Thailand festigt erneut seinen Ruf als Europas beliebtestes Sommerreiseziel in Asien: Laut aktuellen Suchdaten von Agoda ist Pattaya eine der Top-Destinationen für Juli und August 2025. Die beliebte Küstenstadt steht neben Bangkok und Koh Samui unter den drei meistgesuchten Zielen europäischer Reisender in Thailand.

Dies ist das zweite Jahr in Folge, in dem Thailand bei europäischen Urlaubern die Nummer 1 in Asien bleibt und beliebte Reiseziele wie Indonesien, Japan, Malaysia und Vietnam hinter sich lässt. Die Daten basieren auf Suchanfragen im April 2025 für Buchungen im Juli und August.







Reisende aus Deutschland zeigen das größte Interesse an Thailand, gefolgt von Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und Spanien. Besonders auffällig ist der Anstieg des Interesses aus Ländern wie Griechenland (+67 %), Tschechien (+26 %) und Polen (+16 %), was auf eine wachsende Nachfrage nach asiatischen Erlebnissen in ganz Europa hinweist.

„Dass Thailand zwei Jahre in Folge die Spitzenposition hält, zeigt die anhaltende Attraktivität des Landes“, sagt Akkhaphorn Rodkhong, Country Director von Agoda für Thailand. Er betont, dass europäische Reisende einzigartige kulturelle, Lifestyle- und Naturerfahrungen in Asien suchen.



Während Bangkok weiterhin das Top-Reiseziel bleibt und Koh Samui durch die HBO-Serie „The White Lotus“ weltweite Aufmerksamkeit erhält, punktet Pattaya mit seinem ausgewogenen Angebot aus Erschwinglichkeit, guter Erreichbarkeit sowie einer lebendigen Mischung aus Strandleben, Nachtleben und familienfreundlichen Attraktionen.

Dank der Nähe zu Bangkok und verbesserter Infrastruktur bietet Pattaya europäischen Reisenden eine ausgewogene Urlaubswahl – egal, ob sie das pulsierende Treiben der Walking Street oder die Ruhe an den Stränden von Jomtien oder Pratamnak bevorzugen.

Laut der Tourism Authority of Thailand (TAT) boomt der europäische Markt weiter, während die Zahl chinesischer Besucher stagniert. In den ersten vier Monaten 2025 besuchten über 3,5 Millionen europäische Touristen Thailand – ein Plus von fast 19 % gegenüber dem Vorjahr. Spitzenreiter sind Russland, Großbritannien, Deutschland und Frankreich.



Die TAT erwartet zudem starkes Wachstum aus Israel (+91 %), Usbekistan (+62 %), Polen (+39 %) und Rumänien (+33 %) dank verbesserter Flugverbindungen und direkter Routen.

Mit Blick auf die bevorstehende Hochsaison am Jahresende ist man zuversichtlich, dass das europäische Interesse weiter steigen wird – mit Pattaya als einem der großen Profiteure des Reisebooms.