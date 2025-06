Expat Fahrer fordern bessere Beschilderung bei erweiterter ungerade-gerade Parkregel in Pattaya

By Pattaya Blatt

PATTAYA, Thailand – Um den Verkehrsfluss zu verbessern und die Straßenordnung in der Stadt zu stärken, erweitert Pattaya die ungerade-gerade Parkregel auf der South Pattaya Road und plant, sie auf weitere Straßen auszudehnen. Die Kampagne „You Park, We Tow“ wird dabei strikt durchgesetzt und soll für reibungsloseren Verkehr sorgen.

Beamte der Stadtverwaltung betonten, dass es sich hierbei nicht um eine einmalige Aktion handelt. „Wir haben angefangen, wir machen weiter, und wir werden es weiter tun“, hieß es in einer offiziellen Stellungnahme zur laufenden Durchsetzung. Die Regel erlaubt das Parken nur abwechselnd auf einer Straßenseite: an ungeraden Tagen auf der einen, an geraden Tagen auf der anderen Seite.







Während das Anbringen von Radklemmen bislang das bevorzugte Mittel war, fordern viele langjährige ausländische Bewohner eine konsequentere Maßnahme: Abschleppen statt Festklemmen. Ein Expat kommentierte: „Radklemmen blockieren das Auto weiter und behindern so den Verkehr. Abschleppen schafft sofort Platz und zeigt Wirkung.“

Die Abschleppgebühren sind nicht unerheblich: Wer gegen die Parkregel verstößt, riskiert eine Strafe von bis zu 1.000 Baht zuzüglich Abschlepp- und Lagerkosten, die je nach Dauer und Ort 2.000 Baht übersteigen können.

Die Maßnahme findet in der Bevölkerung überwiegend Zustimmung. In sozialen Medien reichten die Reaktionen von „Gut so!“ über „Wird das jetzt tägliche Routine?“ bis hin zu „Warum kennen die Fahrer die Regeln immer noch nicht?“ Einige Nutzer äußerten jedoch Bedenken wegen der fehlenden Beschilderung. „Gibt es nicht wenigstens ein Schild auf dem Bürgersteig, das die Fahrer informiert?“, fragte ein Kommentator und unterstrich die Notwendigkeit besserer Kommunikation.

Trotz dieser Kritik kündigen die Behörden an, die Kontrollen fortzusetzen und zu verstärken. Weitere Straßen in Pattaya werden auf ihre Eignung für die ungerade-gerade Parkregel geprüft, um Staus zu verringern und den Verkehr in der Stadt disziplinierter zu gestalten.