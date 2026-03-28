Pattaya erlebt große Hitze, dunstige Luft und Risiko plötzlicher Gewitter

PATTAYA, Thailand – Pattaya und die umliegenden Regionen stehen derzeit unter dem Einfluss intensiver Hitze und dunstiger Bedingungen, während ein Hitzetief den Norden des Landes dominiert und Auswirkungen auf weite Teile Thailands zeigt.

Laut der aktuellen 24-Stunden-Prognose herrscht in vielen Regionen überwiegend heißes bis sehr heißes Wetter. Gleichzeitig können sich örtlich begrenzte Gewitter mit böigen Winden entwickeln. Besonders starke Hitze wird im Norden, Nordosten und in der Zentralregion erwartet, doch auch die östlichen Provinzen – darunter Chonburi mit Pattaya – müssen sich auf anhaltend hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit einstellen.

In Pattaya sollten Bewohner und Besucher tagsüber mit Temperaturen im mittleren 30-Grad-Bereich rechnen. Zeitweise eingeschränkte Sicht durch Dunst ist ebenfalls möglich. Schwache südliche und südöstliche Winde sorgen für eine leicht instabile Wetterlage, die am Nachmittag oder Abend vereinzelt Gewitter in der Region begünstigen kann.

Behörden warnen zudem, dass lokale Gewitter von plötzlichen Windböen begleitet werden können, auch wenn derzeit keine flächendeckenden Unwetter für Pattaya erwartet werden.

Parallel dazu bleibt die Luftqualität in weiten Teilen des Landes ein Thema. In Nord-, Nordost- und Teilen der Zentralregion werden mäßige bis erhöhte Feinstaub- und Dunstwerte gemeldet, bedingt durch schwache Luftzirkulation. Auch im Osten, einschließlich Pattaya, kann es insbesondere tagsüber zeitweise zu dunstigen Bedingungen kommen.



Die Behörden raten der Bevölkerung, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, körperliche Aktivitäten während der heißesten Tageszeiten zu vermeiden und auf kurzfristige Wetterumschwünge zu achten – insbesondere am späten Nachmittag, wenn lokale Gewitter auftreten können.

In den kommenden 24 Stunden bleibt das Wetter in Pattaya heiß und schwül, eine spürbare Abkühlung ist vorerst nicht in Sicht.



































