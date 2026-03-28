Entdecken Sie die sieben Inseln von Rayong für den perfekten Sommerurlaub am Meer

RAYONG, Thailand – Rayong entwickelt sich zunehmend zu einem der attraktivsten Küstenziele Thailands für einen Sommerurlaub. Nur etwa drei Autostunden von Bangkok entfernt, bietet die Provinz ideale Voraussetzungen für einen entspannten Wochenendausflug ans Meer – mit guter Erreichbarkeit, moderner Infrastruktur und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten auf und im Wasser.

Zu den sieben Inseln, die von der thailändischen Tourismusbehörde (TAT) besonders empfohlen werden, zählen:

∙ Ko Samet – Eine der beliebtesten Inseln der Region, bekannt für ihren feinen weißen Sand, kristallklares Wasser, zahlreiche Unterkünfte, Strandrestaurants und spektakuläre Sonnenuntergänge.

∙ Ko Mun Nai – Heimat eines Meeresschildkröten-Schutzzentrums und ideal für Besucher, die mehr über den Schutz mariner Lebensräume erfahren möchten.

∙ Ko Mun Klang – Teil der malerischen Mun-Inselgruppe mit kleinen, ruhigen Stränden, markanten Felsformationen und hervorragenden Schnorchelplätzen.

∙ Ko Mun Nok – Eine privat geführte Insel, die für ihre ruhige Atmosphäre und ihr klares, ruhiges Wasser geschätzt wird – perfekt zum Entspannen und Schnorcheln.

∙ Ko Thalu – Ein Paradies für Naturliebhaber, bekannt für seinen natürlichen Felsbogen im Meer, farbenfrohe Korallenriffe und Aussichtspunkte, die über kurze Wanderwege erreichbar sind.







∙ Ko Kudi – Eine ruhige Insel nahe Ko Samet mit idyllischer Umgebung, guten Schnorchelbedingungen und markanten Küstenformationen, die sich hervorragend für Fotos eignen.

∙ Ko Kham – Berühmt für lebendige Korallenriffe und beeindruckende Sandbänke, die bei Ebbe sichtbar werden und benachbarte Inseln miteinander verbinden.

Neben den Inseln begeistert Rayong mit seiner entspannten Küstenatmosphäre, frischen Meeresfrüchten und seinen bekannten Obstplantagen – insbesondere für Durian und Mangostan. Die Kombination aus natürlicher Schönheit, lokaler Kultur und einfacher Erreichbarkeit macht die Provinz zu einem vielseitigen Reiseziel, das sowohl für kurze Wochenendtrips als auch für längere Strandurlaube geeignet ist.



































