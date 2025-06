Pattaya entfernt Baumstumpf vom Gehweg – Online-Debatte entfacht

By Pattaya Blatt

PATTAYA, Thailand – In Pattaya haben städtische Beamte einen großen Baumstumpf entfernt, der auf einem Gehweg vor einem Restaurant platziert war. Die Aktion ist Teil der fortlaufenden Bemühungen, öffentlichen Raum zurückzugewinnen und die städtische Ordnung zu verbessern.

Der Baumstumpf, der offenbar als improvisierter Tisch oder Markierung diente, wurde als Hindernis für Fußgänger eingestuft und von Ordnungskräften der Stadt entfernt. Dies geschah im Rahmen einer Kampagne zur Durchsetzung von Vorschriften zur Gehwegnutzung und zur Verhinderung von Besetzungen durch private Unternehmen.







In einer Online-Erklärung mit Video der Entfernung betonten die Behörden die gemeinsame Verantwortung: „Bei jeder Mahlzeit, an jedem Tag – wir handeln. Um unsere Rechte zu schützen, müssen wir die Rechte anderer respektieren. Das dient der Sauberkeit und Ordnung in unserer Stadt.“

Der Beitrag löste zahlreiche Reaktionen in sozialen Medien aus. Viele kommentierten humorvoll, andere äußerten Bedenken zur Konsequenz und Nachhaltigkeit der Maßnahmen. Einige fragten, ob Sanktionen verhängt wurden, um zukünftige Verstöße zu verhindern, während andere die Arbeit der Beamten lobten.



„Ich schätze es sehr, dass die Pattaya-Behörden ihre Macht nutzen, um das Gesetz gegen Gehweg-Besetzungen konsequent durchzusetzen“, schrieb ein Nutzer. „Pattaya ist eine Touristenstadt mit internationalem Ruf – hier muss Ordnung herrschen und Lebensqualität gewährleistet sein.“

Ein anderer fragte nach praktischen Hinweisen, woraufhin die Stadt erklärte, dass Beschwerden zu Behinderungen und anderen Anliegen rund um die Uhr über die Hotline 1337 entgegengenommen werden, mit Unterstützung in Thai und Englisch.



Obwohl die Entfernung eines Baumstumpfs klein erscheinen mag, steht sie symbolisch für die Herausforderungen eines schnell wachsenden Stadtbilds wie in Pattaya. Gehweg-Besetzungen sind vor allem in stark frequentierten Geschäftsvierteln weiterhin verbreitet. Die Behörden betonen, dass konsequente Kontrolle und Zusammenarbeit der Bevölkerung nötig sind, um Gehwege frei und zugänglich zu halten.

Der Vorfall zeigt das Spannungsfeld zwischen wirtschaftlicher Aktivität und dem Bedarf an ordentlichen, sicheren öffentlichen Flächen. Im Rahmen fortgesetzter Stadtinitiativen rufen die Behörden die Öffentlichkeit dazu auf, Probleme zu melden und die städtische Pflege aktiv zu unterstützen.