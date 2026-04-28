Pattaya bringt Steuerzahlungen online voran: weiterer Schritt zur Smart City

PATTAYA, Thailand – Die Stadt Pattaya treibt ihre digitale Transformation weiter voran und hat ein verbessertes Online-Service-System eingeführt, das es Einwohnern ermöglicht, Steuern und Gebühren über die Plattform „ePay Pattaya“ zu bezahlen.

Die Initiative ist Teil der umfassenden Strategie der Stadt, öffentliche Dienstleistungen zu modernisieren und einen vollständig digitalen Lebensstil für Einwohner und Immobilienbesitzer zu fördern. Nach Angaben der Behörden soll das System Zahlungen deutlich komfortabler machen und den Gang zu Ämtern sowie lange Warteschlangen überflüssig machen.







Nutzer können Transaktionen jederzeit und von überall aus durchführen – über verschiedene Kanäle wie die mobile Anwendung ePay Pattaya, den Line-Official-Account „Pattaya Connect“, die städtische Website, Mobile-Banking-Apps sowie ausgewählte Servicepunkte wie 7-Eleven-Filialen.

Für die Nutzung registrieren sich Anwender einfach mit ihren Eigentümerdaten und können anschließend sofort auf die Dienste zugreifen. Laut Stadtverwaltung ist die Plattform schnell, sicher und benutzerfreundlich gestaltet und entspricht den Anforderungen eines modernen urbanen Lebens.



Stadtvertreter betonen, dass die Einführung ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg Pattayas zur Smart City ist, bei dem digitale Technologien zur Effizienzsteigerung und zur Verbesserung der Lebensqualität eingesetzt werden.

















































