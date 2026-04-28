Fußgängersicherheit bleibt Priorität: Pattaya betont nachhaltige Maßnahmen zur Kontrolle streunender Hunde

PATTAYA, Thailand – Die Stadtverwaltung von Pattaya unter der Leitung von Bürgermeister Poramet Ngampichet verstärkt ihre Maßnahmen zur Kontrolle der zunehmenden Zahl streunender Hunde im öffentlichen Raum. Ziel ist es, Straßen, Strände und Gehwege sowohl für Einwohner als auch für Besucher sicherer und angenehmer zu gestalten.

Einsatzteams wurden in wichtigen Bereichen stationiert, insbesondere in stark frequentierten Zonen wie Strandpromenaden, Märkten und Wohngebieten. Dadurch sollen Vorfälle mit aggressiven oder territoriale Verhaltensweisen zeigenden Hunden reduziert werden. Gleichzeitig reagiert die Stadt auf langjährige Beschwerden von Fußgängern, die sich insbesondere nachts in Bereichen mit Hundemeuten unsicher fühlen.







Die Behörden setzen dabei auf humane Methoden. Streunende Hunde werden eingefangen, sterilisiert und geimpft, um die Population zu kontrollieren und Krankheitsrisiken zu senken. Ein Teil der Tiere wird in Tierheime oder Pflegezentren gebracht, während andere nach Behandlung in überwachte Gebiete zurückgeführt werden können.

Zusätzlich bietet die Stadt kostenlose Impfungen für Haustiere an und ruft Tierhalter dazu auf, ihre Hunde impfen zu lassen, um die öffentliche Gesundheit zu stärken und die Kontrolle der Tierpopulation zu verbessern.



Trotz dieser Maßnahmen bleibt das Problem komplex. Streunende Hunde kehren häufig in bekannte Gebiete zurück, in denen sie Futter finden. Auch das gut gemeinte Füttern durch Bürger trägt dazu bei, dass sich die Tiere in öffentlichen Bereichen dauerhaft aufhalten.

Einwohner begrüßen die verstärkten Maßnahmen, berichten jedoch weiterhin von Hundemeuten in ruhigeren Straßen oder an Strandzugängen. Auch Touristen äußern gelegentlich Bedenken, insbesondere bei Begegnungen in schlecht beleuchteten Bereichen.







Die Stadtverwaltung betont, dass eine Lösung Zeit und Zusammenarbeit der Bevölkerung erfordert. Bürger werden aufgefordert, keine Haustiere auszusetzen und streunende Tiere nicht in öffentlichen Bereichen zu füttern. Gleichzeitig werden langfristige Maßnahmen wie Adoptionsprogramme und verantwortungsvolle Tierhaltung gefördert.

Die Botschaft der Stadt bleibt klar: Die Sicherheit der Fußgänger hat höchste Priorität, doch die nachhaltige Lösung des Problems streunender Hunde in einer belebten Stadt wie Pattaya erfordert kontinuierliche Anstrengungen.

















































