Pattaya bekräftigt Touristensicherheit bei Treffen mit indischer Botschaft

PATTAYA, Thailand – Bürgermeister Poramet Ngampichet empfing am Donnerstag (15. Januar) den Berater der indischen Botschaft in Thailand, Herrn D. P. Singh, sowie dessen Delegation zu einem offiziellen Besuch. Ziel des Treffens war es, die Zusammenarbeit in Fragen der Touristensicherheit und des Wohlergehens indischer Staatsangehöriger in Pattaya weiter zu stärken.

Das Gespräch fand im Empfangsraum des Rathauses von Pattaya statt und wurde von hochrangigen Stadtvertretern begleitet, darunter der Sekretär des Bürgermeisters, Phumiphat Kamonnat, sowie Pol. Capt. Jeerawat Sukanthasap, Direktor der Verwaltungsabteilung und kommissarischer Leiter des Büros des Stadtschreibers von Pattaya.







Im Mittelpunkt der Gespräche standen konsularische Angelegenheiten, die Lebensbedingungen sowie Sicherheitsmaßnahmen für in Pattaya lebende Inder und für indische Touristen, die die Stadt besuchen. Herr Singh würdigte die Bemühungen Pattayas, ein sicheres Umfeld für indische Staatsangehörige zu gewährleisten, und betonte die Bedeutung einer engen Abstimmung zwischen den lokalen Behörden und der Botschaft.

Pattaya zählt weiterhin zu den beliebtesten Reisezielen für Besucher aus Indien, mit stetig steigenden Besucherzahlen von Jahr zu Jahr. Vor diesem Hintergrund hat die Stadt umfassende Sicherheitsmaßnahmen priorisiert, darunter den Rund-um-die-Uhr-Einsatz von Sicherheitskräften an Land und auf See sowie Initiativen zur Verkehrsregelung und Verkehrssicherheit zum Schutz von Einwohnern und Gästen.

Bürgermeister Poramet bekräftigte das Engagement der Stadt, hohe Sicherheitsstandards aufrechtzuerhalten und ausländischen Besuchern komfortable Dienstleistungen zu bieten. Er hob hervor, dass das Vertrauen der Touristen von entscheidender Bedeutung für das internationale Ansehen Pattayas sei.

Das Treffen unterstrich die enge Zusammenarbeit zwischen der Stadt Pattaya und der indischen Botschaft in Thailand und stärkte das Bild Pattayas als gastfreundliches, sicheres und international anerkanntes Reiseziel für Besucher aus aller Welt.



































