Pattaya Beach kämpft mit zunehmendem Müllproblem – Besucher lassen Abfälle trotz vorhandener Mülleimer zurück

PATTAYA, Thailand – Am Pattaya Beach sorgt eine wachsende Menge an zurückgelassenem Müll für Unmut bei Anwohnern und Behörden. Viele stellen die Frage, warum einige Besucher Speisen und Getränke an den Strand mitbringen, aber offenbar nicht bereit sind, ihren Abfall wenige Schritte weiter ordnungsgemäß zu entsorgen.

Reinigungsteams mussten kürzlich große Mengen an Abfällen vom Strand entfernen, darunter Lebensmittelverpackungen, Plastikflaschen, Trinkbecher und sonstige Verpackungen, die trotz vorhandener Müllbehälter direkt im Sand zurückgelassen wurden.







Einwohner sagen, dass das zunehmende Müllproblem dem Tourismusimage von Pattaya Beach schade und gleichzeitig eine direkte Bedrohung für die Meeresumwelt darstelle. Viele äußerten ihren Ärger in sozialen Medien und sehen darin einen Mangel an persönlicher Verantwortung bei einigen Besuchern.

Mehrere Stimmen fordern stärkere Aufklärungskampagnen, etwa Durchsagen über Lautsprecher, Informationsblätter an Kontrollstellen sowie höhere Geldstrafen für das Wegwerfen von Müll. Andere schlagen strengere Regeln vor, einschließlich möglicher Einschränkungen für das Mitbringen von Speisen und Getränken bei Großveranstaltungen.

Einige Bewohner berichteten zudem über eine große Anzahl von Flaschen und Abfällen, die im Wasser treiben. Andere verglichen Pattaya Beach negativ mit dem Strand von Bang Saen und wünschen sich eine deutliche Verbesserung der Sauberkeitsstandards.



Die lokale Bevölkerung betont außerdem die Wichtigkeit, Kindern frühzeitig beizubringen, öffentliche Orte sauber zu halten und Verantwortung für Abfälle zu übernehmen.

Die Behörden rufen Besucher weiterhin dazu auf, die bereitgestellten Mülleimer zu nutzen und den Strand sauber zu hinterlassen, um Pattaya Beach zu schützen.































