Tourismusbüro Pattaya präsentiert „Sea of Silence“ Sandskulptur beim Bangsaen Wan Lai Festival

PATTAYA, Thailand – Besucher des Sandpagoden-Festivals Bangsaen Wan Lai Festival wurden in diesem Jahr mit einer Vielzahl farbenfroher und kreativer Sandskulpturen begrüßt. Auch das Tourismusbüro Pattaya beteiligte sich erneut an dieser jährlichen Tradition.

Für das Event 2026 präsentierte das Tourism Authority of Thailand Pattaya Office eine Sandskulptur unter dem Konzept „Sea of Silence“. Die Gestaltung zeigt einen verspielten kleinen Oktopus, inspiriert vom Meer.







Die Skulptur wurde während des Festivals am 16. und 17. April ausgestellt und zog zahlreiche Besucher an, die Fotos machten und einen QR-Code scannten, um mehr über die Idee hinter dem Kunstwerk zu erfahren.

Offizielle Stellen erklärten, dass der jährliche Sandpagoden-Wettbewerb zu den Höhepunkten der Bangsaen Wan Lai Festival zählt, bei dem verschiedene Behörden und Organisationen ihre eigenen kreativen Designs präsentieren.

Festivalbesucher wurden eingeladen, die Sandskulptur des Pattaya-Tourismusbüros zu besuchen, Fotos mit dem Oktopus-Motiv zu machen und diese in sozialen Medien zu teilen.



































