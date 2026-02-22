Jet-Ski kollidiert mit Paddleboarder am Jomtien Beach – ausländischer Tourist verletzt

PATTAYA, Thailand – Ein ausländischer Tourist ist am Abend des 21. Februar am Jomtien Beach verletzt worden, nachdem ein Jet-Ski mit ihm zusammengestoßen war, während er Stand-up-Paddleboarding (SUP) nahe der Küste betrieb. Der Vorfall hat erneut Sicherheitsbedenken entlang der Küstenlinie von Pattaya ausgelöst.

Nach Angaben lokaler Behörden wurden Beamte der Gemeinde Jomtien von Strandbesuchern alarmiert, nachdem sich die Kollision in Ufernähe ereignet hatte. Der verletzte Mann, der lediglich als ausländischer Staatsbürger identifiziert wurde, erlitt Verletzungen am Rücken und Oberkörper.







Rettungskräfte der Sawang Boriboon Rescue Foundation leisteten vor Ort Erste Hilfe und brachten den Verletzten anschließend zur weiteren Behandlung ins Bangkok Pattaya Hospital. Sein Zustand wurde als stabil gemeldet.

Erste Überprüfungen ergaben, dass der beteiligte Jet-Ski versichert war. Die Entschädigungsabwicklung für den Verletzten erfolgt nach den üblichen Vorschriften.

Der Vorfall sorgte unter Strandbesuchern und Anwohnern für deutliche Kritik. Viele stellten die Betriebspraktiken von Jet-Skis infrage – insbesondere während der stark frequentierten Abendstunden, wenn sich noch zahlreiche Schwimmer und Paddleboarder im Wasser befinden.



Zeugen äußerten Bedenken über Jet-Skis, die in Küstennähe und mit hoher Geschwindigkeit unterwegs seien. Sie forderten strengere Kontrollen, klarere Zoneneinteilungen zwischen motorisierten Wasserfahrzeugen und Badebereichen sowie eine intensivere Überwachung durch die zuständigen Behörden.

Lokale Beamte haben bislang keine Details zu möglichen Verstößen oder weiteren Maßnahmen veröffentlicht. Der Fall wird weiterhin geprüft.



































