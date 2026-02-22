Motorradfahrer stirbt nach Ausweichmanöver – Zusammenstoß mit Reisebus auf Pattaya–Naklua Road

PATTAYA, Thailand – Ein 36-jähriger Motorradfahrer ist am späten Dienstagabend ums Leben gekommen, nachdem er auf der Pattaya–Naklua Road die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und frontal mit einem Reisebus kollidierte.

Beamte der Pattaya City Police wurden am 18. Februar gegen 22:20 Uhr über den Unfall informiert. Der Zusammenstoß ereignete sich vor der Pattaya City School 9 in Naklua. Rettungskräfte der Sawang Boriboon Rescue Foundation sowie medizinisches Personal eilten zum Unfallort.







Vor Ort fanden die Einsatzkräfte ein weiß-grünes Motorrad vom Typ Honda Dream umgestürzt in der Fahrbahnmitte. Die Front war schwer beschädigt, Trümmer lagen über die Straße verstreut. Der Fahrer, später als Warakorn Bandasak (36) identifiziert, wurde bewusstlos aufgefunden. Rettungskräfte führten Wiederbelebungsmaßnahmen durch und brachten ihn umgehend ins Krankenhaus, wo er später seinen Verletzungen erlag.

In der Nähe stand ein weißer Reisebus der Marke SUNLONG mit Bangkoker Kennzeichen. Das Fahrzeug wies Schäden an der rechten Frontstoßstange sowie einen zerstörten Scheinwerfer auf. Der Busfahrer, der 63-jährige Samruang Rakkhao, blieb am Unfallort und kooperierte mit der Polizei.



Nach Aussage des Fahrers transportierte er Touristen in Richtung Naklua, als sich das Motorrad aus der Gegenrichtung näherte. In diesem Moment sei eine Frau auf die Fahrbahn gelaufen, offenbar in verwirrtem Zustand und möglicherweise, um die Straße zu überqueren oder einen Gegenstand aufzuheben. Der Motorradfahrer habe abrupt ausgewichen, dabei die Kontrolle verloren, zunächst die Frau erfasst und sei anschließend auf die Gegenfahrbahn geraten, wo es zur Frontalkollision mit dem Bus kam.

Die Polizei dokumentierte den Unfallort und wertet derzeit Aufnahmen umliegender Überwachungskameras aus, um den genauen Ablauf zu klären und Fairness für alle Beteiligten sicherzustellen. Die Ermittlungen dauern an.




































