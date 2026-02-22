Behörden verstärken Kontrollen am Pattaya Beach nach Berichten über Drogenkonsum und unsittliches Verhalten

PATTAYA, Thailand – Beamte des Bezirks Banglamung haben in Zusammenarbeit mit der Stadt Pattaya am Abend des 20. Februar 2026 verstärkte Fußpatrouillen entlang des Pattaya Beach durchgeführt. Ziel der Maßnahme war es, die öffentliche Ordnung zu sichern und das Vertrauen thailändischer sowie internationaler Touristen zu stärken.

Der Einsatz erfolgte auf Anweisung von Bezirkschef Anusak Phiriya-amorn. Der stellvertretende Bezirksbeamte Natthawat Sophonsawetsil führte Verwaltungskräfte gemeinsam mit Spezialbeamten der Stadt Pattaya an. Schwerpunkt der Kontrollen waren Strandabschnitte, die besonders in den Abendstunden stark frequentiert sind.







Hintergrund der verstärkten Präsenz sind frühere Berichte über obdachlose Personen, die durch unangemessenes Verhalten aufgefallen sein sollen – darunter öffentlicher Drogenkonsum und unsittliche Handlungen. Diese Vorfälle hatten Sicherheitsbedenken ausgelöst und das Image Pattayas als familienfreundliches Reiseziel belastet.

Die Behörden betonten, dass die Patrouillen vor allem präventiven Charakter haben. Ziel sei es, rechtswidrige Aktivitäten frühzeitig zu verhindern und den Strand als sicheren und einladenden öffentlichen Raum zu erhalten.

Bei der aktuellen Kontrolle wurden keine Gesetzesverstöße festgestellt. Stattdessen setzten die Beamten auf Aufklärung und sprachen Personen aus Risikogruppen auf mögliche rechtliche Konsequenzen sowie angemessenes Verhalten im öffentlichen Raum an. Touristen wurden zudem aufgefordert, verdächtige Beobachtungen umgehend der Polizei, Verwaltungsbeamten oder städtischen Mitarbeitern zu melden.



Die Verantwortlichen unterstrichen, dass die Mithilfe der Öffentlichkeit eine wichtige Rolle bei der Prävention spiele. Sollten künftig Verstöße festgestellt werden, würden diese strikt nach geltendem Recht verfolgt.

Die gemeinsame Aktion ist Teil der fortlaufenden Bemühungen Pattayas, Sicherheit, Ordnung und die langfristige Nachhaltigkeit des Tourismussektors zu gewährleisten.




































