Pattaya atmet auf, als Sturm Wipha nachlässt – Sonne kehrt zurück, Strände füllen sich wieder

PATTAYA, Thailand – Nach mehreren Tagen mit heftigen Regenfällen, starken Winden und aufgewühlter See durch den Tropensturm Wipha kehrt in Pattaya endlich wieder Normalität ein. Der Sturm, der sich am 23. Juli zu einem Tiefdruckgebiet abschwächte, hatte zuvor große Teile Nord- und Nordostthailands sowie insgesamt 40 Provinzen heimgesucht und dabei für starke Regenfälle, Überschwemmungsgefahr und hohe Wellen gesorgt.







Wie die thailändische Wetterbehörde mitteilte, verlagerte sich das Zentrum von Wipha über den Norden von Laos und schwächte sich dort ab. Dennoch blieb der Einfluss des Systems spürbar – insbesondere in den nördlichen Regionen sowie entlang der Küsten der Andamanensee und des Golfs von Thailand. Behörden warnten weiterhin vor möglichen Sturzfluten, schnell anschwellenden Gebirgsbächen und rauer See. Vor allem Betreiber kleiner Boote wurden aufgefordert, zunächst nicht auszulaufen, bis sich das Wetter beruhigt.



Während in vielen Landesteilen gefährliche Wetterbedingungen herrschten, hatte Pattaya zeitweise mit starken Regenfällen und böigen Winden zu kämpfen, was das öffentliche Leben und touristische Aktivitäten kurzzeitig beeinträchtigte. Die Strände waren leerer als sonst, Wassersportangebote mussten pausieren, und lokale Händler passten sich den wechselhaften Bedingungen an.

Doch nun, da sich Wipha abgeschwächt hat, zeigt sich Pattaya wieder von seiner sonnigen Seite. Die Wolken lichten sich, der Regen lässt nach und das Meer wird ruhiger – die Stadt erwacht zu neuem Leben. Touristen kehren an die Strände zurück, Händler stellen ihre Sonnenschirme auf, und das Nachtleben bereitet sich auf lebhafte Abende unter freiem Himmel vor.





Für Einheimische und Besucher könnte die Wetterbesserung kaum zu einem besseren Zeitpunkt kommen – alle freuen sich darauf, Pattayas besondere Mischung aus Strandatmosphäre und quirligem Stadtleben wieder in vollen Zügen zu genießen. Meteorologen mahnen jedoch weiterhin zur Vorsicht: Auch wenn der Sturm vorüber ist, kann das Wetter unberechenbar bleiben. Alle sollten regelmäßig die aktuellen Meldungen der thailändischen Wetterbehörde verfolgen.

Aktuelle Wetterwarnungen und Sicherheitshinweise gibt es auf der offiziellen Website www.tmd.go.th oder telefonisch unter der 24-Stunden-Hotline 1182.