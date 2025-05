Österreich gewinnt den 69. Eurovision Song Contest mit „Wasted Love“

BASEL, Schweiz – Österreich hat den 69. Eurovision Song Contest gewonnen. Der Sieg ging an den Sänger JJ mit seinem Titel Wasted Love, einer emotionalen Opernballade, die sich im Finale überraschend in eine mitreißende Clubhymne verwandelte. Der Wettbewerb fand am Samstagabend in der St. Jakobshalle in Basel statt.

Mit seiner stimmgewaltigen Performance überzeugte JJ sowohl das internationale Publikum als auch die Jury und holte damit den dritten Sieg für Österreich in der Geschichte des Eurovision Song Contest – nach Udo Jürgens (1966) und Conchita Wurst (2014).







JJ, mit bürgerlichem Namen Johannes Pietsch, wurde am 29. April 2001 in Wien geboren. Seine Mutter stammt von den Philippinen, was JJ zu einem Vertreter einer neuen, vielfältigen Künstlergeneration in Europa macht. Mit seiner charismatischen Bühnenpräsenz und der genreübergreifenden Komposition begeisterte er Zuschauer in ganz Europa.

Wasted Love beginnt als gefühlvolle Ballade mit opernhaften Elementen, bevor sie sich in den letzten Minuten in ein elektronisches Dance-Stück verwandelt – ein musikalisches Statement über das Loslassen und das Wiederfinden von Stärke nach einer gescheiterten Liebe.

„Ich wollte einen Song schreiben, der Schmerz, Schönheit und Hoffnung in sich vereint“, sagte JJ nach dem Sieg. „Dass Europa mir diese Bühne gegeben hat, bedeutet mir alles.“



Der österreichische Beitrag setzte sich gegen starke Konkurrenz durch, unter anderem aus Schweden, Italien und der Ukraine. Mit einem klaren Vorsprung bei den Publikumsstimmen sicherte sich JJ den Gesamtsieg.

In ganz Österreich wurde der Triumph gefeiert. Bundespräsident Alexander Van der Bellen gratulierte dem Künstler per Social Media: „Ein großartiger Abend für die Musik – und für Österreich. Danke, JJ, für diesen besonderen Moment.“





Mit dem Sieg steht fest, dass der Eurovision Song Contest 2026 in Österreich ausgetragen wird. Die ersten Diskussionen über den Austragungsort haben bereits begonnen – Wien, Graz und Linz gelten als Favoriten.

JJ gilt nun als einer der spannendsten Newcomer der europäischen Popszene – und als Symbol für ein modernes, weltoffenes Österreich.