Rauchwolken über Zentral-Pattaya nach Brand nahe Beach Road

PATTAYA, Thailand – Am Neujahrstag ist am Nachmittag hinter einem Hotel in der Soi 12 an der Beach Road ein Feuer ausgebrochen. Dichte Rauchschwaden stiegen in den Himmel und zogen die Aufmerksamkeit von Anwohnern, Touristen und Passanten im Zentrum von Pattaya auf sich.

Beamte der Stadtverwaltung Pattaya koordinierten gemeinsam mit örtlichen Feuerwehr- und Rettungskräften die Absicherung des betroffenen Bereichs und den Einsatz vor Ort. Die Feuerwehr reagierte schnell und konnte den Brand innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle bringen, sodass ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindert wurde.







Nach dem erfolgreichen Löschen begannen die Behörden mit der Räumung des Areals sowie mit Sicherheitsüberprüfungen, um sicherzustellen, dass keine Glutnester oder weiteren Brandgefahren bestanden.

Nach Angaben der zuständigen Stellen wurden bei dem Vorfall keine Verletzten gemeldet. Die Ursache des Feuers ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.



































