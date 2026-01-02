Russischer Motorradfahrer stirbt an tödlicher Jomtien-Kurve

PATTAYA, Thailand – Ein russischer Motorradfahrer ist am Neujahrsmorgen tödlich verunglückt, sein Freund wurde verletzt, nachdem ihr Motorrad an der berüchtigten „tödlichen Kurve“ auf der Jomtien Second Road die Kontrolle verlor und gegen den Mittelstreifen prallte.

Der Unfall ereignete sich gegen 8.50 Uhr am 1. Januar in der Nähe einer Wohnanlage. Beamte der Polizeistation Pattaya City sowie Rettungskräfte eilten nach Meldungen über einen schweren Motorradunfall mit ausländischen Beteiligten zum Einsatzort.







Vor Ort fanden die Einsatzkräfte ein grünes Motorrad des Typs Yamaha Aerox, das schwer beschädigt war, nachdem es gegen einen Baum auf dem Mittelstreifen geprallt war. Der Baum war durch die Wucht des Aufpralls abgebrochen. Einer der Fahrer, der 28-jährige russische Staatsbürger Mr. Zubairu Zalkepov, wurde noch am Unfallort für tot erklärt. Sein Begleiter, der ebenfalls aus Russland stammende 27-jährige Mr. Nikolai, erlitt Verletzungen und wurde zur Behandlung ins Jomtien Hospital gebracht.

Ein Sicherheitsmitarbeiter eines nahegelegenen Kondominiums berichtete der Polizei, er habe einen lauten Aufprall gehört und sei sofort nach draußen gelaufen. Dort habe er zwei ausländische Männer vorgefunden, von denen einer bewusstlos war, während der andere sichtlich unter Schock stand. Der Rettungsdienst sei umgehend alarmiert worden, habe jedoch später den Tod des Fahrers bestätigt.



Nach ersten Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass das Motorrad mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war und die Kurve nicht bewältigen konnte. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Mittelstreifen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Der betroffene Straßenabschnitt gilt unter Anwohnern seit Langem als besonders gefährlich. Laut Angaben der Behörden ereigneten sich an derselben Stelle im vergangenen Jahr mehr als zehn tödliche Unfälle. Der erneute Vorfall hat die Diskussionen über Verkehrssicherheit, Geschwindigkeitskontrollen und unzureichende Warnhinweise in diesem Bereich neu entfacht.







































