Nächtliche Razzien in Pattayas Bars decken fortlaufende Verstöße auf – Touristen zweifeln an Wirksamkeit der Kontrollen

PATTAYA, Thailand – In den vergangenen Wochen gehören fast tägliche Razzien durch Polizei und Bezirksbeamte in Pattayas Vergnügungsvierteln zum Stadtbild. Doch für viele Anwohner und Beobachter stellt sich weniger die Frage, warum es so viele Kontrollen gibt – sondern vielmehr, warum sie überhaupt immer noch nötig sind.

Der jüngste Fall betrifft eine gemeinsame Razzia in einer nicht lizenzierten Host-Bar in Pattaya, in der Chaos ausbrach, nachdem eine Kundengruppe eine andere angriff. Die Behörden fanden dabei nicht nur ein illegal betriebenes Lokal vor, sondern entdeckten auch Drogen und Spuren von Drogenkonsum. Insgesamt fielen 18 Personen bei Drogentests durch – obwohl das Lokal laut Polizei bereits „unzählige Male“ geschlossen worden war.







Die Frustration der Öffentlichkeit über diesen endlosen Kreislauf von Razzien und Wiedereröffnungen wird in den sozialen Netzwerken deutlich. Ein Kommentar fasst den Ablauf sarkastisch zusammen: „Und wieder mal: keine Lizenz, Drogen, Gewalt. Nächste Woche wird wieder geöffnet und erneut durchsucht.“ Andere verweisen auf das Ausmaß des Problems: „In der Soi Kor Phai gibt es schon unzählige illegale Pubs. Das ist nur eines von vielen.“ Manche kritisieren die offensichtliche Missachtung des Gesetzes: „Die verstecken das ja nicht mal – das sind regelrechte Outlaw-Läden.“ Und es gibt auch Stimmen, die das Timing der Kontrollen infrage stellen: „Wer Drogen in den Club bringt, muss bestraft werden. Aber warum wird erst eingegriffen, wenn schon Gewalt ausbricht?“

Das immer gleiche Muster – ein illegaler Pub öffnet, wird durchsucht, schließt kurz und öffnet wieder unter neuem Namen oder Management – legt tiefere Schwächen in der Durchsetzung offen. Viele dieser Lokale agieren seit Jahren in rechtlichen Grauzonen oder ignorieren Vorschriften völlig – ohne gültige Geschäftslizenz, ohne Sicherheitsnachweise oder jenseits der erlaubten Öffnungszeiten.

Einige Einheimische glauben, dass das Problem nicht nur mangelnder Kontrolle, sondern struktureller Duldung geschuldet ist.

„Du kannst denselben Laden nicht zehnmal hochnehmen und so tun, als würde das System funktionieren“, sagt ein lokaler Barkeeper. „Es ist nicht kaputt – es läuft genau so, wie es für die richtigen Leute profitabel ist.“

Tatsächlich ist Pattayas Nachtleben riesig, lukrativ und bewegt sich oft hart am Rand der Legalität. Doch gerade jetzt, da sich die Stadt als familienfreundliches, erstklassiges Touristenziel präsentieren will, schaden Schlagzeilen über Gewalt, Drogen und illegale Bars dem Image.



Die Behörden betonen, die Razzien fortzusetzen. Polizei Pattaya und Beamte des Bezirks Banglamung erklären, man wolle „Schattenbetriebe“ schließen und Vorfälle wie die Schlägerei der Vorwoche verhindern. Doch viele glauben nicht, dass nächtliche Kontrollen allein die Ursachen bekämpfen können.

Derzeit wirkt jede neue Razzia eher wie ein Teil eines endlosen Zyklus: ein illegaler Pub taucht auf, Ärger folgt, die Behörden greifen ein – bis zum nächsten Mal.