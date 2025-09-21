Mit E-Scootern auf Thailands Schnellstraßen? Lebensgefährlich!

PATTAYA, Thailand – Ein Beinahe-Unfall am 19. September auf der vierspurigen Bangna-Trad Road verdeutlicht die wachsende Gefahr durch E-Scooter auf Thailands Straßen. Ein Autofahrer berichtete online, wie er beinahe mit einem Elektroscooter kollidierte, der mit rund 80 km/h auf der Überholspur unterwegs war – im Wagen saß zudem sein dreijähriges Kind.

Der Vorfall löste eine Debatte über fehlende Vorschriften für E-Scooter auf Hauptstraßen aus. Kritiker warnen, dass diese „Spielzeugfahrzeuge“ Geschwindigkeiten erreichen, die mit dichtem Straßenverkehr unvereinbar sind. Fehlende Kontrollen und unaufmerksame Fahrer verschärfen die Risiken zusätzlich.







Für Touristen in Pattaya ist der Zwischenfall eine Mahnung: Auch scheinbar kurze Fahrten können lebensgefährlich werden, wenn Roller mit Autos, Lkw und Bussen die Fahrbahn teilen. Helme, reflektierende Kleidung und Vorsicht sind unverzichtbar.

Ohne klare Regeln und bessere Infrastruktur bleibt die Nutzung schneller E-Scooter auf Thailands Straßen ein Sicherheitsrisiko – für Einheimische wie auch für Besucher.



































