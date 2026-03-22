Deutsche Touristin nach Sturz aus Songthaew auf der Pattaya Beach Road verletzt

PATTAYA, Thailand – Eine deutsche Touristin ist am 20. März verletzt worden, nachdem sie Berichten zufolge aus einem Songthaew (Sammeltaxi) auf der Pattaya Beach Road gestürzt war. Der Vorfall sorgte bei Passanten für große Aufmerksamkeit.

Der Unfall ereignete sich auf der stark befahrenen Küstenstraße, wo die Touristin offenbar das Gleichgewicht verlor und aus dem Fahrzeug fiel. Augenzeugen berichteten, dass sie sich dabei eine Beinverletzung zuzog, die sichtbar schwerwiegend war und sofortige Hilfe erforderlich machte.

Beamte des städtischen Ordnungsdienstes von Pattaya sowie Rettungsschwimmer des Pattaya Lifeguard Service eilten umgehend zur Unfallstelle und leisteten Erste Hilfe.

Zudem unterstützten die Einsatzkräfte die Verkehrsregelung, um den Rettungsdienst schnell durchzulassen. Die verletzte Touristin wurde anschließend in das Pattaya International Hospital gebracht, wo sie weiter medizinisch versorgt wurde.

Weitere Details zum genauen Unfallhergang sind bislang nicht offiziell bestätigt worden.



































