Lkw-Fahrer muss Strafe zahlen und Straße reinigen – Erdverlust auf der Sukhumvit Road sorgt für Ärger

By Pattaya Blatt

Tweet on Twitter

Share on Facebook

PATTAYA, Thailand – Die Behörden in Naklua haben gegen einen Lkw-Fahrer Maßnahmen ergriffen, nachdem Erde von seinem Fahrzeug auf die Sukhumvit Road gefallen war und dadurch eine gefährliche Verkehrssituation verursachte. Der Fahrer wurde mit einer Geldstrafe belegt und zur sofortigen Reinigung der verschmutzten Straße verpflichtet. Der Vorfall löste bei Anwohnern Empörung aus – sie beklagen mangelndes Verantwortungsbewusstsein und Rücksichtslosigkeit gegenüber der öffentlichen Sicherheit.

Der Zwischenfall ereignete sich auf einem vielbefahrenen Abschnitt der Sukhumvit Road. Die nicht gesicherte Ladung führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und stellte eine potenzielle Gefahr für Verkehrsteilnehmer dar, insbesondere für Motorradfahrer.







Einwohner kritisierten, dass solche Vorfälle keine Seltenheit seien. „Die sollten sich ein Beispiel an den Bauunternehmern beim Hotel hinter North Pattaya nehmen – dort wird mit viel mehr Ordnung gearbeitet“, sagte ein Kommentator. Ein anderer forderte Kontrollen an weiteren Brennpunkten: „Bitte überprüft den Bereich vor dem Wat Chai in Süd-Pattaya – der Staub dort ist unerträglich.“

Stadtbeamte erinnerten daran, dass ungesicherte Ladungen nicht nur gefährlich, sondern auch ein klarer Verstoß gegen die Vorschriften zur öffentlichen Sicherheit sind. Besonders Fahrzeuge im Baugewerbe müssten beim Ein- und Ausfahren an Baustellen auf Sauberkeit und Sicherheit achten.

Die Stadtverwaltung ruft alle Fahrer und Bauunternehmen auf, die geltenden Sicherheitsstandards strikt einzuhalten. Zudem werden Bürger ermutigt, ähnliche Vorfälle zu melden – über die städtische Hotline unter 1337.