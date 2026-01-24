Kühle Brise und gute Stimmung beleben Pattaya bei perfektem Outdoor-Wetter

PATTAYA, Thailand – Pattaya und die umliegenden Gebiete der Provinz Chonburi dürfen sich in den kommenden 24 Stunden auf angenehm kühlere Morgenstunden freuen. Grund dafür ist ein neues, mäßig starkes Hochdruckgebiet aus China, das sich über Nordthailand ausbreitet, wie das Thailändische Meteorologische Amt mitteilt.







Mit dem Wetterumschwung werden die Temperaturen um etwa 1 bis 2 Grad Celsius sinken, begleitet von stärkeren nordöstlichen Winden. In Pattaya ist besonders am Morgen mit kühlem, frischem und leicht windigem Wetter zu rechnen, während es tagsüber weiterhin warm bleibt.

Die prognostizierten Tiefstwerte liegen bei 20 bis 22 Grad Celsius, die Tageshöchsttemperaturen erreichen 31 bis 33 Grad. Der Himmel zeigt sich teilweise bewölkt, flächendeckende Niederschläge werden nicht erwartet.



Die Seebedingungen im oberen Golf von Thailand gelten als mäßig. Nahe der Küste werden Wellen von etwa einem Meter erwartet, auf offener See können sie 1 bis 2 Meter erreichen. In Gebieten mit vereinzelten Gewittern sind auch höhere Wellen möglich. Kleinbootführer und Fischer werden daher zur Vorsicht aufgerufen.

Die Behörden raten der Bevölkerung zudem, aufgrund der wechselhaften Wetterlage und der kühleren Morgenstunden auf die eigene Gesundheit zu achten. Die Luftqualität in Pattaya und der gesamten östlichen Region bleibt insgesamt gut, da die stärkeren Winde Staub und Dunst effektiv vertreiben.



































