Kreuzfahrtschiff „Genting Dream“ bringt über 4.000 Touristen nach Phuket während Songkran

PHUKET, Thailand – Das Kreuzfahrtschiff Genting Dream aus Singapur ist im Phuket Deep-Sea Port eingetroffen und hat mehr als 4.000 Touristen an Bord, was die Reiseaktivitäten während des Songkran-Festivals zusätzlich belebt.







Das Schiff war für einen eintägigen Aufenthalt vorgesehen, bevor es um Mitternacht (15. April) wieder in Richtung Singapur ablegte. Trotz des kurzen Aufenthalts sorgte die Ankunft für reges Treiben im Hafen, wo lokale Händler Souvenirs, OTOP-Produkte, Speisen und frisches Obst an die Besucher verkauften.

Viele Passagiere setzten ihre Reise mit gecharterten Bussen und Vans fort, um Sehenswürdigkeiten auf ganz Phuket zu erkunden, wodurch der Tourismus und die lokalen Ausgaben in der Provinz während der Feiertage unterstützt wurden.































