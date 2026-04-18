Außenminister Sihasak sichert Unterstützung Omans für thailändische Schiffe in der Straße von Hormus

MUSCAT, Oman – Thailands stellvertretender Premierminister und Außenminister Sihasak Phuangketkeow hat von Oman die Zusicherung erhalten, thailändische Handelsschiffe bei der Durchfahrt durch die strategisch wichtige Straße von Hormus zu unterstützen. Dies gilt als wichtiger Fortschritt in der regionalen Zusammenarbeit zur maritimen Sicherheit.







Nach einer Audienz bei Sultan Haitham bin Tariq Al Said betonte Sihasak die Wertschätzung des Sultans für die engen bilateralen Beziehungen zwischen beiden Ländern. In anschließenden Gesprächen mit dem omanischen Außenminister Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi stand insbesondere die eskalierende Lage im Nahen Osten im Mittelpunkt. Beide Seiten riefen zu einer raschen Rückkehr zu Frieden und Stabilität in der Region auf.

„Es ist ein positives Signal, dass Oman zugestimmt hat, unsere Schiffsdaten an den Iran zu übermitteln“, erklärte Sihasak und unterstrich die Notwendigkeit, thailändische Schifffahrtsinteressen in der angespannten Lage zu schützen.

Der stellvertretende Premierminister dankte Oman zudem für frühere Unterstützung, insbesondere im Fall des Schiffes „Mayuree Naree“.

Die diplomatische Initiative erfolgt vor dem Hintergrund, dass Thailand die wirtschaftlichen Auswirkungen von Störungen im Seeverkehr im Nahen Osten abmildern will. Sihasak bekräftigte dabei, dass Thailand weiterhin auf friedliche Lösungen in der Region setzt.































