Koreanische Touristen geraten bei Pattaya BBQ in Schlägerei – Chaos endet als Tanzparty

PATTAYA, Thailand – Ein nächtliches Korean BBQ in einem beliebten Hotpot- und Grillrestaurant in Nord-Pattaya endete in einer heftigen Schlägerei unter südkoreanischen Touristen. Gegen 3:30 Uhr am 11. Juli auf der Phettrakul Road in Naklua flogen laut einem auf sozialen Medien vielfach geteilten Video Gläser durch die Luft und Fäuste wurden geschwungen, während im gesamten Lokal Chaos ausbrach.

Die Polizei, angeführt von Polizeihauptmann Pansarn Khlongsit von der Pattaya City Police Station, traf schnell am Tatort ein und nahm vier Koreaner fest, die an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Obwohl sie Freunde am selben Tisch waren, eskalierte während des Essens ein Streit, der in Gewalt ausartete. Die Polizei nahm alle Beteiligten sowie den Restaurantbesitzer, der Schäden meldete, zur Vernehmung mit.







Erste Ermittlungen ergaben erhebliche Sachschäden: zerbrochene Teller, Gläser und Möbel. Der Besitzer forderte von beiden Parteien je 50.000 Baht Schadenersatz, insgesamt 100.000 Baht. Alle Beteiligten stimmten zu und zahlten den geforderten Betrag. Die Polizei erhob Anzeigen wegen öffentlicher Schlägerei und verhängte Bußgelder, bevor sie die Beteiligten wieder entließ.

Nachdem sich die Gemüter beruhigt hatten, nahm die Stimmung eine unerwartete Wendung: Zeugen berichten, dass kurz nach der Schlägerei und dem Abführen der Streithähne einige thailändische Frauen auf die leeren Bänke sprangen und zu Musik zu tanzen begannen. Lachen und Musik lösten die Spannung ab und verwandelten die chaotische Szenerie in einen skurrilen Moment der Erleichterung – ein typischer Pattaya-Moment, den wohl kaum jemand vergessen wird.



Als Reporter später am Morgen das Restaurant besuchten, verweigerten die Mitarbeiter jede Stellungnahme. Man bestätigte lediglich, dass die Gruppe zusammen saß, wusste aber nicht, was die plötzliche Gewalt auslöste – nur, dass der Streit plötzlich eskalierte und Teller sowie Gläser durch den Raum flogen.

Die Online-Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten und waren hart. Viele thailändische Netizens äußerten Enttäuschung über die vergleichsweise milde Behandlung der Ausländer im Gegensatz zu einer härteren Strafe, die Thais bei vergleichbaren Vorfällen erwarten würden. Kommentare reichten von sarkastischem Lob für den „100.000-Baht-Dinner-Tisch“ bis hin zu Kritik am vermeintlichen Fehlverhalten von Ausländern ohne ernste Konsequenzen.



Andere wiesen auf die unterschiedliche Behandlung von thailändischen und ausländischen Touristen hin. Ein Nutzer schrieb: „Wären sie Thailänder, lägen sie jetzt im Krankenhaus oder im Gefängnis.“ Ein anderer meinte: „Nur in Thailand kannst du ein Restaurant zerstören und gehst mit einer Geldstrafe davon, wenn du Geld hast.“

Trotz des wilden Vorfalls gab es keine schweren Verletzungen. Und wie so oft in Pattaya endete das Chaos auf überraschende Weise mit einer Party.