Feiertagsansturm auf Pattayas Strand und Koh Larn – Fährpreise bleiben bei 30 Baht

PATTAYA, Thailand – Während des vier­tägigen Feiertagswochenendes vom 10. bis 13. Juli, das anlässlich des Asalha Bucha Tages und des Beginns der buddhistischen Fastenzeit gefeiert wurde, erlebte Pattaya einen starken Touristenansturm. Sowohl thailändische als auch internationale Gäste strömten in die Küstenstadt, um Erholung am Meer zu suchen. Besonders stark frequentiert waren dabei der Pattaya Beach und die Insel Koh Larn.







Bereits am Morgen des 12. Juli war der Bali Hai Pier in Süd-Pattaya von Besuchern überfüllt, die auf die Fähren zur Insel Koh Larn warteten. Die Insel, bekannt für ihr klares Wasser, feinen Sand und natürliche Schönheit, blieb das beliebteste Ausflugsziel der Urlauber. Gleichzeitig war der Pattaya Beach von morgens bis abends gut besucht, wo Sonnenanbeter Handtücher ausbreiteten, Sonnenschirme mieteten und Wassersport oder Strandgastronomie genossen.

Trotz des großen Andrangs hielten die Fährbetreiber die Fahrpreise stabil bei 30 Baht pro Person und Strecke – Preissteigerungen gab es keine. Die Stadt stellte zudem kostenlose Parkplätze in der Blue Zone mit Kapazität für bis zu 200 Fahrzeuge bereit, um die Anreise mit dem Auto aus den umliegenden Provinzen zu erleichtern.

Stadtbeamte, Touristenpolizei und Marineoffiziere waren den ganzen Tag über am Bali Hai Pier und am Pattaya Beach im Einsatz, um die Sicherheit zu gewährleisten und den Besucherfluss zu steuern. Passagiere wurden zum Tragen von Rettungswesten an Bord angehalten, während gut sichtbare Hinweisschilder Touristen am Pier Orientierung boten. Am Strand sorgten städtische Mitarbeiter für Sauberkeit und die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften.



Einheimische und Tourismusbefürworter lobten die Koordination der Stadt, betonten jedoch die Bedeutung von fairer Behandlung und Transparenz. In sozialen Netzwerken hieß es: „Koh Larn und der Lan Pho Markt in Naklua sind Pattayas Kronjuwelen. Wenn wir die Preise im Griff behalten und Touristen wie Familie behandeln, kommen sie immer wieder.“ Ein weiterer Kommentar forderte: „Klare Schilder mit Hotlines und LINE-QR-Codes auf Thai und Englisch schaffen Vertrauen, dass Touristen bei Problemen gehört werden.“

Die volle Auslastung von Pattaya Beach und Koh Larn unterstreicht, dass die Stadt auch in der Ferienzeit ein Top-Reiseziel bleibt. Gleichzeitig zeigt es die Notwendigkeit konstanter Standards, fairer Preise und guter Services, um die positive Entwicklung auch über die Feiertage hinaus zu sichern.