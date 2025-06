Keine Sorge um das Wetter in Pattaya – fast immer sonnig, selbst in der Regenzeit

By Pattaya Blatt

PATTAYA, Thailand – Ob Touristen oder Einheimische: Viele machen sich während der thailändischen Regenzeit Sorgen um schlechtes Wetter. Doch in Pattaya bleibt das Klima meist freundlich – ideal für Strandliebhaber und Urlauber.

Während der thailändische Wetterdienst in vielen Landesteilen zunehmende Regenfälle und heftige Stürme meldet – insbesondere im Nordosten, wo teilweise sehr starke Regenfälle auftreten – zeigt sich Pattaya meist von seiner besten Seite. Die Stadt an der Ostküste in der Provinz Chonburi profitiert von einem stabileren Küstenklima.







Laut aktueller Wettervorhersage erlebt Thailand derzeit verstärkte Monsunbedingungen mit starken Regenfällen im Norden, Osten, Süden und besonders im Nordosten. Auch Bangkok und Umgebung rechnen mit Gewittern auf etwa 60 % der Fläche, teils mit heftigen Schauern.

Doch in Pattaya beschränken sich Regenschauer meist auf kurze, kräftige Güsse, die schnell vorüberziehen und Platz für sonnige Abschnitte lassen – ideal für Strandtage, Bootsausflüge oder Spaziergänge durch die Stadt.



Reisende dürfen sich auf angenehme Temperaturen zwischen 32 und 35 Grad Celsius freuen, tropische Brisen und gelegentliche erfrischende Schauer, die für Abkühlung sorgen. Die Regenzeit bedeutet hier keineswegs Dauerregen – vielmehr bleibt das Wetter touristisch attraktiv, das ganze Jahr über.

Wer also einen Pattaya-Urlaub plant, braucht sich von Wetterwarnungen aus anderen Landesteilen nicht verunsichern zu lassen: Die Chancen stehen gut, dass Sonne und Freizeitvergnügen überwiegen – bei jedem Wetter.