Pattaya räumt internationale Preise ab und zeigt, dass die Stadt mehr ist als nur ihr Ruf

PATTAYA, Thailand – Pattaya ist weit mehr als Dauerbaustellen, zwielichtige Gogo-Bars und nörgelnde Rentner. In dieser Woche zeichnete die digitale Reiseplattform Agoda die Stadt als besten Ort in Thailand für „Mikrotourismus“ aus – ein Trend, bei dem kurze Aufenthalte mit hohem Erlebniswert im Mittelpunkt stehen.

Das Prinzip: Vormittags Sonne tanken am Strand, nachmittags einen Ausflug in die Nong Nooch Gärten, abends frische Meeresfrüchte und eine farbenfrohe Travestie-Show – und das alles mit einer Übernachtung in einem preiswerten Hotel. Am nächsten Morgen geht’s erholt per Bus zurück nach Bangkok oder in eine andere Stadt. Kultur und Unterhaltung im 24-Stunden-Format.







Agoda lobte Pattaya bereits früher für die besten Songkran-Feierlichkeiten, das geschmackvollste Street Food im ganzen Land und als beliebtesten Drehort im Rahmen von Thailands Soft-Power-Initiative. Die Bewertungen beruhen laut Agoda auf Tausenden echter Nutzerkommentare zu Hotels, Restaurants und Serviceangeboten.

Doch nicht nur in Sachen Tourismus glänzt Pattaya. Eine Strandreinigung wurde mit dem internationalen Standardpreis ISO 13009 ausgezeichnet. Die International Festivals and Events Association ehrte Pattaya gleich zweimal für das spektakulärste Feuerwerk. Selbst die Königlich Thailändische Polizei vergab einen Sonderpreis – für die bemerkenswerte sprachliche Vielfalt, die Touristen in der Stadt geboten wird.

Auch in der Immobilienwelt ist Pattaya ganz vorne mit dabei. Die Asia Pacific International Property Awards verliehen dem Grand Centre Point Space Pattaya Bestnoten für ein einzigartiges Hotelerlebnis. Bei den renommierten Property Guru Thailand Awards ist Pattaya regelmäßig vertreten. Die Bangkok Hospital Pattaya und das Jomtien Hospital erhielten die WSO Angels Award-Auszeichnung für fortschrittliche Vorsorgeuntersuchungen und individuelle medizinische Betreuung.

Natürlich gibt es auch Schattenseiten. Ein Verband von Seefahrern berichtete, dass vor Koh Larn mehr Tankschiffe gestrandet sind als irgendwo sonst in Asien. Eine Facebook-Umfrage nannte die Straße von Pattaya nach Rayong die gefährlichste in Thailand. Und das Reisemagazin Holiday listete Pattaya unter den „schmutzigsten Urlaubsorten“ der Welt – wobei man immerhin den kostenlosen Obstteller auf den Hotelzimmern positiv hervorhob.

Die britische Boulevardpresse betitelte Pattaya mal als „Hurenparadies“, mal als „modernes Sodom“ oder „Polizeistaat mit Stundenhotels“. Die Gay Alliance in New York nannte Pattaya den ungeeignetsten Ort für eine gleichgeschlechtliche Hochzeitsreise, falls man auf Monogamie Wert lege.

Doch wie es in Thailand so schön heißt: „Up to you“ – es liegt im Auge des Betrachters. Trotz einiger Kritik bleibt Pattaya eine Stadt, die polarisiert – aber auch immer wieder aufs Neue überrascht.