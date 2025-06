Kein Spaß mehr – Polizei zieht Konsequenzen: Neue Verkehrssicherheitskampagne sorgt für Ernst auf Thailands Straßen

PATTAYA, Thailand – Seit dem 1. Juni verfolgt die thailändische Regierung eine neue, konsequente Strategie zur Verbesserung der Verkehrssicherheit – und diesmal ist es kein Scherz. In Bangkok, Pattaya und an insgesamt 94 besonders kritischen Verkehrsknotenpunkten im ganzen Land greifen die Behörden hart durch, insbesondere beim Thema Motorrad-Sicherheit. Ab sofort gilt: Wer ohne Helm fährt – Fahrer oder Beifahrer – muss mit einem Bußgeld von 2.000 Baht rechnen.

Polizeigeneralmajor Nitithorn Jintakanon, Leiter der „Task Force zur Imageverbesserung der Verkehrspolizei“ der Königlichen Thailändischen Polizei, bestätigte den Start des Projekts „Safe Roads“, das auf Anordnung von Polizeigeneral Kraiboon Suadsong, stellvertretender Generalinspekteur und Direktor des Verkehrszentrums, ins Leben gerufen wurde.

Das Ziel: Mehr Disziplin im Straßenverkehr, weniger Unfälle, mehr Schutz für alle – besonders in unfallträchtigen Zonen, bei Schulumgebungen und auf vielbefahrenen Routen.







Von den landesweit 94 überwachten Zonen:

Bangkok steht mit 11 besonders gefährdeten Gebieten unter genauer Beobachtung.

Pattaya ist Teil der 9 priorisierten Bereiche im Zuständigkeitsgebiet der Polizei-Region 2.

In Pattaya zeigen die Maßnahmen bereits Wirkung: An Kreuzungen und beliebten Touristenzielen patrouillieren verstärkt Polizeibeamte, stoppen Motorradfahrer ohne Helm und verhängen Bußgelder direkt vor Ort. Viele Einheimische, die an lockerere Kontrollen gewöhnt sind, zeigen sich überrascht: „Diesmal meinen sie es ernst“, sagte ein Motorrad-Taxifahrer nahe der Walking Street.

Auch in Bangkok wird durchgegriffen – etwa am Victory Monument und in Lat Phrao, wo Verkehrspolizisten für ihr entschlossenes Handeln gelobt werden. Dennoch äußern einige Pendler Unmut über die plötzliche Strenge: „Das hätte schon vor Jahren passieren müssen“, so ein Anwohner.



Die Polizei stellt klar: Es wird keine Ausnahmen geben. Die Kontrollen sind streng, dauerhaft und landesweit. Wer blinkende Blaulichter oder Straßensperren sieht, sollte sich auf ein Bußgeld einstellen – eine Verwarnung wird es nicht geben.

Für Notfälle im Straßenverkehr oder Informationen stehen die Hotlines der Autobahnpolizei unter 1193 und der Verkehrspolizei unter 1197 rund um die Uhr zur Verfügung.

Ob in Bangkoks Stadtverkehr oder entlang der Beach Road in Pattaya: Helm auf – oder zahlen.