Traditionelle Taxis abgehängt – Flughafenpassagiere setzen auf Grab für Fahrten nach Pattaya und darüber hinaus

PATTAYA, Thailand – Am Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok gleichen die traditionellen Taxistände zunehmend einem Museum – eine Reihe wartender Fahrzeuge, doch die Passagiere bleiben aus. Stattdessen wenden sich immer mehr Reisende, ob thailändisch oder international, Fahrdienst-Apps wie Grab zu. Der Wandel ist so deutlich, dass eine bekannte lokale Facebook-Seite kürzlich Fotos veröffentlichte, auf denen Touristen an der Taxi-Schlange vorbeiziehen – direkt zu vorab gebuchten Grab-Fahrzeugen, wo sogar Personal bereitsteht, um bei App-Installationen, Buchungen und Fragen zu helfen.

„Jetzt verstehe ich, warum sich die Taxifahrer immer beschweren“, heißt es in einem Kommentar. „Alle gehen einfach am Terminal raus und laufen zu Grab. Der Service ist besser, und es gibt Helfer für Touristen.“







Die Kommentare unter dem Post fielen noch drastischer aus:

„Sie wollen nur Ausländer nach Pattaya oder Hua Hin fahren. Fragt ein Thailänder nach einer kurzen Strecke, ziehen sie gleich ein Gesicht, als hätte man ihnen den Tag ruiniert.“

„Sie sind selbst schuld. Immer wollen sie einen Pauschalpreis aushandeln. Wenn man ablehnt, wird die ganze Fahrt gemeckert. Kein GPS, keine Hilfe mit dem Gepäck, und wenn man kein Trinkgeld gibt, kommt noch ein sarkastischer Spruch. Ich nehme nur noch ein Taxi, wenn es gar nicht anders geht.“

„Jedes Mal, wenn ich nach Thailand zurückkomme, dasselbe Spiel: sie wirken genervt, tratschen mit anderen Fahrern und versuchen, einem ein schlechtes Gewissen zu machen, damit man mehr zahlt. Es ist einfach anstrengend.“



„Einmal wurde ich angeschrien, weil ich ein Taxi zur Ramkhamhaeng-Universität nahm. Es waren nur 3–4 km, aber der Fahrer schimpfte die ganze Zeit, ich hätte auch laufen können. Ich war gerade aus der Provinz gekommen, um bei der Abschlussfeier meines Neffen dabei zu sein – woher sollte ich wissen, wo die Uni ist?“

Diese Entwicklung markiert einen Wendepunkt für das traditionelle Taxigewerbe in Thailand – besonders für jene Fahrer, die auf lange und lukrative Strecken wie Bangkok–Pattaya hoffen. Wo früher die Taxistände am Flughafen als Hotspot für Fernfahrten galten, übernehmen nun digitale Plattformen, die mit Preistransparenz, Pünktlichkeit – und vor allem besserem Kundenservice punkten.



Im Zeitalter von Online-Bewertungen, fixen App-Preisen und Fahrgastbewertungen entscheiden sich viele schlicht für ein reibungsloseres Erlebnis – ganz ohne Feilschen.

Und wenn eine 90-minütige Fahrt nach Pattaya dasselbe kostet, aber freundlicher und unkomplizierter abläuft, fällt die Wahl leicht.

Wenn Thailands traditionelle Taxis überleben wollen – geschweige denn konkurrenzfähig bleiben – müssen sie sich schnell anpassen. Denn die Straße in die Zukunft führt nicht mehr über das Taxameter. Sie führt über die App.