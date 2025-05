Kann Pattaya im Rennen um internationale Zweitwohnsitze mit Phuket mithalten?

PATTAYA, Thailand – Während sich Thailand auf dem globalen Markt für lifestyle-orientierte Immobilien neu positioniert, hat sich Phuket längst als führendes Ziel für Zweitwohnsitze etabliert. Doch nur wenige hundert Kilometer entfernt tritt Pattaya zunehmend ins Rampenlicht. Die zentrale Frage lautet: Kann Pattaya ernsthaft mit Phuket konkurrieren?

Ein klarer Vorteil Pattayas ist die hervorragende Erreichbarkeit. Nur knapp zwei Stunden von Bangkok entfernt und über den U-Tapao International Airport angebunden – dessen Ausbau bereits geplant ist – bietet Pattaya eine deutlich bessere Verkehrsanbindung als Phuket, das fast ausschließlich auf seinen Insel-Flughafen angewiesen ist.







Auch die Infrastruktur kann sich sehen lassen: Internationale Krankenhäuser, renommierte Schulen, Einkaufszentren und zahlreiche neue Wohnhochhäuser prägen das Stadtbild. Als Teil des Eastern Economic Corridor (EEC) profitiert Pattaya zusätzlich von zukünftigen Investitionen, Hightech-Industrien und moderner Verkehrsanbindung, etwa durch den geplanten Hochgeschwindigkeitszug.

Wie Phuket muss auch Pattaya sein Image überarbeiten. Vom einstigen Ruf als Partystadt wandelt es sich zunehmend zu einem urbanen Lifestyle-Ziel. Luxuswohnanlagen, Wellness-Resorts und familienfreundliche Attraktionen gehören immer mehr zum Stadtbild.



Immobilienentwickler richten sich gezielt an Langzeitaufenthalte, Rentner und digitale Nomaden. Projekte mit Fokus auf Wellness, Nachhaltigkeit und Markendienstleistungen werden zum Standard. Die Stadtverwaltung unterstützt diese Transformation durch laufende Verschönerungsmaßnahmen an Stränden, im Stadtbild sowie durch Verbesserungen der Verkehrsinfrastruktur.

Während in Phuket Luxusimmobilien Spitzenpreise erzielen, bleibt Pattaya vergleichsweise erschwinglich – ein starker Pluspunkt für Käufer, die einen hochwertigen Lebensstil ohne überhöhte Kosten suchen.

Das Angebot an Immobilien in Pattaya ist vielfältig: von Meerblick-Apartments in Hochhäusern über Poolvillen bis hin zu Markenresidenzen. Der Wiederverkaufs- und Mietmarkt ist aktiv, getragen von einer konstanten Zahl an Touristen und Langzeitbewohnern.



Zwar dominiert Phuket derzeit das Interesse internationaler Käufer – insbesondere aus Europa, dem Nahen Osten und wohlhabenden asiatischen Ländern – doch Pattaya gewinnt zunehmend an Attraktivität, insbesondere bei Investoren aus Indien, China und dem ASEAN-Raum. Die Nähe zu Bangkok und die niedrigeren Lebenshaltungskosten sprechen für sich.

Was Pattaya noch fehlt, ist die internationale Markenbekanntheit. Phuket profitiert von jahrzehntelanger globaler Vermarktung als exklusive Insel-Destination. Um wirklich konkurrenzfähig zu sein, muss Pattaya nicht nur sein Image wandeln, sondern dieses auch international wirksam kommunizieren.





Phuket mag derzeit die Nase vorn haben, doch Pattaya ist längst kein stiller Beobachter mehr. Mit starker Infrastruktur, urbanem Komfort und einem sich dynamisch entwickelnden Immobilienmarkt positioniert sich Pattaya zunehmend als ernsthafte Alternative.

Um im Wettbewerb zu bestehen, muss Pattaya seine Stärken – Erreichbarkeit, Erschwinglichkeit und Vielfalt – konsequent ausspielen. Gelingt dies, könnte Pattaya nicht nur mit Phuket mithalten, sondern langfristig sogar eine nachhaltigere Wahl darstellen.