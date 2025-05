Job-Streit eskaliert: Thailänderinnen prügeln sich auf Pattayas Walking Street – Touristen geschockt

By Pattaya Blatt/Elfi Seitz

PATTAYA, Thailand – In den frühen Morgenstunden kam es auf der bekannten Walking Street in Pattaya zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen thailändischer Frauen, die bei ausländischen Touristen für Entsetzen sorgte. Ein 42 Sekunden langes Video der Prügelei verbreitete sich rasch in den sozialen Netzwerken und löste breite öffentliche Reaktionen aus.







Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie insgesamt sechs Frauen im strömenden Nieselregen auf offener Straße aufeinander einschlagen, treten und sich gegenseitig zu Boden reißen. Sicherheitskräfte umliegender Vergnügungslokale eilten herbei, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Ersten Berichten zufolge war ein Streit um Arbeitsmöglichkeiten Auslöser der gewaltsamen Auseinandersetzung. Möglicherweise spielte auch Alkoholkonsum eine Rolle bei der Eskalation. Der Vorfall ereignete sich gegen 5:00 Uhr morgens in Süd-Pattaya – einer Gegend, die selbst zu dieser Uhrzeit noch stark frequentiert war.



Die Polizei von Pattaya reagierte schnell und nahm alle Beteiligten fest. Die Frauen wurden zur Befragung dem diensthabenden Polizeileutnant Thanongsak Inphadung vorgeführt. Da keine Einigung zwischen den Streitparteien erzielt werden konnte, ordneten die Beamten medizinische Untersuchungen an und kündigten die Einleitung rechtlicher Schritte im Rahmen der thailändischen Gesetzgebung an.