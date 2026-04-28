Indischer Tourist meldet Goldketten-Diebstahl im Wert von über 100.000 Baht im Strandbereich von Pattaya

PATTAYA, Thailand – Eine thailändische Frau und ein indischer Tourist haben bei der Polizei Anzeige erstattet, nachdem einem Besucher in Pattaya eine Goldkette im Wert von über 100.000 Baht gestohlen worden sein soll.

Gegen 01.30 Uhr am 26. April erschien Frau Sunisa (37) gemeinsam mit Herrn Rishav Singh (36), einem indischen Touristen, bei der Polizeistation Pattaya City, um den Vorfall zu melden. Laut Angaben der beiden ereignete sich der Diebstahl im Strandbereich gegenüber einem Einkaufszentrum im Zentrum von Pattaya.







Frau Sunisa erklärte gegenüber der Polizei, dass ihr Bekannter einen fünftägigen Aufenthalt in Pattaya verbracht habe und am 25. April gegen 04.00 Uhr verschiedene Unterhaltungslokale in der Walking Street im Süden Pattayas besucht habe. Anschließend sei der Tourist zu Fuß über die Beach Road zu seinem Hotel zurückgekehrt.

Im Bereich nahe des Strandes gegenüber eines Einkaufszentrums sei der Mann von zwei Transgender-Personen angesprochen worden, die sich freundlich verhalten und ein Gespräch begonnen hätten. Die beiden hätten den Touristen anschließend umarmt, woraufhin dieser sich zunächst unwohl fühlte und sie wegschob.

Erst nach seiner Rückkehr in die Unterkunft bemerkte der Tourist, dass seine Goldkette im Wert von rund 300.000 indischen Rupien (etwa 100.000 Baht) verschwunden war. Daraufhin kontaktierte er Frau Sunisa, die ihn zur offiziellen Anzeigenaufnahme begleitete.

Die Polizei der Polizeistation Pattaya City hat den Fall aufgenommen und prüft derzeit CCTV-Aufnahmen aus dem Bereich des mutmaßlichen Vorfalls. Zudem werden Daten zu Personen überprüft, die bereits in ähnliche Fälle verwickelt waren. Sollten Verdächtige identifiziert werden, wollen die Behörden rechtliche Schritte einleiten. Die Ermittlungen dauern an.

















































