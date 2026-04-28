Sebastian Sawe schreibt Geschichte: Erster offiziell unter zwei Stunden im Marathon in London

LONDON, Vereinigtes Königreich – Der kenianische Läufer Sebastian Sawe hat als erster Athlet in der Geschichte einen Marathon unter zwei Stunden in einem offiziell anerkannten Wettkampf absolviert und damit beim London-Marathon am 26. April 2026 einen neuen Weltrekord aufgestellt.

Der 30-Jährige überquerte die Ziellinie nach 1 Stunde, 59 Minuten und 30 Sekunden, gewann das Rennen und schrieb damit Sportgeschichte mit einer bahnbrechenden Leistung.







Damit unterbot Sawe den bisherigen offiziellen Weltrekord von 2:00:35, der 2023 von seinem Landsmann Kelvin Kiptum aufgestellt worden war.

Der berühmte Lauf von Eliud Kipchoge im Jahr 2019, bei dem erstmals eine Marathonzeit unter zwei Stunden erreicht wurde, gilt weiterhin nicht als offizieller Weltrekord, da er unter kontrollierten Bedingungen außerhalb eines regulären Wettkampfs stattfand.

Sawes Ergebnis wird nun als erster Sub-Zwei-Stunden-Marathon unter offiziellen Rennbedingungen gewertet und stellt einen historischen Meilenstein im Langstreckenlauf dar.

















































