HHN Foundation Kinder zeigen thailändische Kultur bei Geburtstagsfeier im Jomtien Complex

PATTAYA, Thailand – Im Poseidon Wine Cellar im Jomtien Complex präsentierte die HHN Foundation for Thai Children unter der Leitung von Direktorin Frau Ratchada Chomjinda Kinder des Children Protection and Development Centers (CPDC) mit drei Sets traditioneller thailändischer Kulturaufführungen bei der Geburtstagsfeier von Herrn Aurelio. Die Einladung kam vom Restaurantbesitzer Herrn Heiko sowie vom Geburtstagskind selbst.

Die Darbietungen umfassten elegante thailändische Tänze, traditionelle Musik und prachtvolle thailändische Kostüme, die jeweils authentisch und liebevoll präsentiert wurden. Die Anmut und Kunstfertigkeit der Kinder fesselten sowohl thailändische als auch internationale Gäste und erfüllten die Feier mit Lächeln und Bewunderung.







Die herzliche und freundliche Atmosphäre war geprägt von Lob für das Talent, die Hingabe und die Fähigkeit der Kinder, das thailändische Kulturerbe zu vermitteln. Als Zeichen der Unterstützung spendete Herr Aurelio Stipendien, damit die Kinder ihre Ausbildung fortsetzen und ihre Fähigkeiten unter der Obhut der HHN Foundation for Thai Children weiterentwickeln können – ein wertvoller Beitrag für ihre Zukunft.

Die Teilnahme der Kinder trug nicht nur dazu bei, die thailändische Kultur einem internationalen Publikum näherzubringen, sondern bot ihnen auch die Gelegenheit, ihre Fähigkeiten zu zeigen, Teamarbeit zu entwickeln und wertvolle Erfahrungen im gemeinschaftlichen Umfeld zu sammeln.









































