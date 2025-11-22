Hahnenkampf-Chaos in Pattaya – Beamte stürmen geheime Arena und verhaften fast 100 Glücksspieler

PATTAYA, Thailand – Ein großes illegales Glücksspielring im Bereich Soi Thung Klom–Tan Man 20, Ost-Pattaya, wurde am 21. November aufgedeckt, als Beamte des Bezirks Banglamung und die Polizei eine geheime Hahnenkampfarena stürmten. Fast 100 Glücksspieler wurden festgenommen, nachdem sie beim Eintreffen der Behörden in Panik auseinanderstoben.





Vor Ort fanden die Beamten über hundert Autos und Motorräder, die die Umgebung blockierten, was die Berichte über das groß angelegte Glücksspiel bestätigte. Im Inneren waren mehr als hundert Wettende dicht um den Ring gedrängt, riefen und jubelten, während die Kämpfe andauerten. Sobald die Spieler die Beamten bemerkten, brach Panik aus. Menschen rannten in alle Richtungen, stürmten durch enge Ausgänge und sprangen über Hindernisse, um zu fliehen. Da das Gebiet jedoch bereits abgeriegelt war, konnten die Beamten das Chaos schnell unter Kontrolle bringen und fast alle Festnahmen durchführen – insgesamt wurden 98 Verdächtige festgenommen, darunter 81 Männer und 17 Frauen.







Zwei Kampfhähne, Bargeldbehälter für Wetten, ein handgeschriebenes Protokoll der Kampfpaare sowie verschiedene Hahnenkampfinstrumente wurden sichergestellt. Auch die Person, die als Betreiber der Arena identifiziert wurde, wurde in Gewahrsam genommen.

Alle 98 Verdächtigen sowie die beschlagnahmten Beweise wurden zur Polizeistation Nongprue gebracht, um formelle Anklagen wegen illegalen Glücksspiels zu erheben. Die Behörden erklärten, dass das Verfahren nach allen rechtlichen Vorschriften weitergeführt wird und weitere Ermittlungen klären sollen, ob die Operation mit größeren Glücksspielnetzwerken in der Region verbunden ist.



































