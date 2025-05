Grab Thailand verteidigt Betrieb nach Taxiprotest – betont Legalität und Zusammenarbeit an Flughäfen

PATTAYA, Thailand – Nach einem Protest traditioneller Taxifahrer am 24. Mai, bei dem ein Verbot der Fahrdienst-App Grab gefordert wurde, veröffentlichte Grab Thailand eine offizielle Stellungnahme. Darin betont das Unternehmen, dass seine Dienste gesetzeskonform seien und keinerlei Konflikt oder Konkurrenz mit öffentlichen Taxis bestehe – insbesondere an thailändischen Flughäfen.

Grab hob hervor, dass es als Vorreiter für app-basierte Mobilitätsdienste in Thailand eine wichtige Rolle bei der Schaffung von Einkommensmöglichkeiten spiele – auch für Tausende von traditionellen Taxifahrern, die die App nutzen, um mehr Fahrgäste zu erreichen und zusätzlich zu ihren Straßeneinsätzen Geld zu verdienen.







Das Unternehmen wies ausdrücklich darauf hin, dass es keine Überschneidung oder Fahrgastabwerbung an Flughäfen wie Suvarnabhumi, Don Mueang, Chiang Mai und Phuket gebe. Die Grab-Abholpunkte seien klar von denen der herkömmlichen Taxis getrennt und würden von der Airports of Thailand (AOT) offiziell genehmigt. Zusätzlich setze Grab geschultes Personal an den Abholpunkten ein, um Reisenden zu helfen – mit dem Ziel, durch transparente Preise und sichere, bequeme Fahrten die touristische Erfahrung zu verbessern.

In der Erklärung unterstrich Grab auch sein Engagement für hohe Servicestandards. Dazu zählen Fahrerschulungen, Hintergrundprüfungen und ethische Richtlinien. Während der Pandemie habe man Fahrer aktiv unterstützt und trage weiterhin durch Tourismuskampagnen zur Belebung der Nachfrage bei.



Grab bekräftigte abschließend, dass traditionelle Taxis und App-basierte Fahrdienste friedlich koexistieren könnten – mit Respekt für das Recht der Fahrgäste, das Transportmittel frei zu wählen, das ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Das Unternehmen erklärte seine Bereitschaft, mit allen Beteiligten zusammenzuarbeiten, um den öffentlichen Nahverkehr in Thailand nachhaltig und inklusiv weiterzuentwickeln.