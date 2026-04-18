Gewitterwarnung: Wan Lai-Feiern in Pattaya durch Stürme und starke Winde gefährdet

PATTAYA, Thailand – Das Thai Meteorological Department hat eine Warnung vor sommerlichen Stürmen in weiten Teilen Thailands herausgegeben, die bis zum 20. April anhalten sollen. Dies sorgt für wachsende Besorgnis hinsichtlich der geplanten Outdoor-Aktivitäten während der Wan Lai-Feierlichkeiten in Pattaya.

In seiner neuesten Mitteilung vom 17. April erklärte das Meteorologische Amt, dass Gewitter, starke Windböen und möglicher Hagel große Teile des Landes betreffen könnten. Die Wetterlage werde zunächst den Nordosten und Osten erfassen, bevor sie sich auf zentrale Regionen, einschließlich Bangkok, sowie den Norden ausbreitet.







Für Pattaya, wo die traditionellen Wan Lai-Wasserfeste jährlich große Menschenmengen an Strände und in die Straßen locken, kommt die Warnung zu einem Zeitpunkt anhaltend hoher bis sehr hoher Temperaturen. Tagsüber wird mit dunstigen Bedingungen gerechnet, während die Wahrscheinlichkeit von Gewittern am späten Nachmittag und Abend deutlich zunimmt.

Laut Behörde wird das Wettergeschehen durch ein Hochdruckgebiet aus China verursacht, das sich in Richtung Südchinesisches Meer ausdehnt und südwestliche sowie südöstliche Winde über dem Golf von Thailand und den östlichen Provinzen, darunter Chonburi, verstärkt.

Die Behörden rufen die Bevölkerung dazu auf, während der Stürme offene Flächen, instabile Strukturen und große Bäume zu meiden, da starke Windböen und Blitzeinschläge plötzlich auftreten können. Landwirte wurden zudem aufgefordert, ihre Ernten und Nutztiere vor möglichen Schäden zu schützen.



Trotz der instabilen Wetterlage bleibt es tagsüber landesweit überwiegend heiß, mit vereinzelten Regenfällen in einigen Regionen, darunter eine etwa 20-prozentige Wahrscheinlichkeit für Gewitter im Großraum Bangkok.

Während sich Pattaya auf die Wan Lai-Feierlichkeiten vorbereitet, werden die Behörden die Wetterentwicklung genau beobachten, um die Sicherheit der zahlreichen Besucher während des Höhepunkts der Songkran-Festlichkeiten zu gewährleisten.































