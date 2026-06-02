Zwei Männer nach Straßenverkehrsstreit in Pattaya: Ausländer habe zuerst gehupt und beleidigt

PATTAYA, Thailand – Zwei thailändische Männer, die in einem viralen Video bei der Verfolgung eines ausländischen Autofahrers zu sehen sind, haben ihr Verhalten bedauert und sich für den Imageschaden für Pattaya entschuldigt.

Der 25-jährige Techit und der 28-jährige Amornnat erklärten, der Streit habe begonnen, als ein weißes Auto hinter ihnen hupte und der Fahrer anschließend aggressiv gesprochen habe. Die Männer fühlten sich beleidigt, woraufhin die Situation eskalierte. Nach eigenen Angaben wollten sie die Polizei einschalten, entschieden sich jedoch stattdessen, dem Fahrzeug zu folgen. Techit räumte ein, gegen die Autoscheibe geklopft und versucht zu haben, eine Tür zu öffnen. Zudem gab er an, zuvor Alkohol konsumiert zu haben.







Die Verfolgung endete an einer Polizeistation, wo die Männer nach kurzer Zeit wieder gingen. Beide betonten, dass sie ihr Verhalten bereuen und aus Wut gehandelt hätten.

Der ausländische Fahrer schilderte den Vorfall jedoch anders. Er behauptet, die beiden Männer hätten nach einem Bremsmanöver sein Fahrzeug durch Pattaya verfolgt, ihn beschimpft, zum Aussteigen aufgefordert und sein Auto beschädigt. Aus Sicherheitsgründen sei er im Fahrzeug geblieben und habe den Vorfall gefilmt.

Die Polizei untersucht den Fall und wertet Videoaufnahmen sowie Aussagen aller Beteiligten aus.

















































