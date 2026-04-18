Gewalttätiger Zwischenfall auf der Walking Street: Tourist nach Streit um Wasserbespritzen angegriffen

PATTAYA, Thailand – Eine gewalttätige Auseinandersetzung während der Songkran-Feierlichkeiten auf der Walking Street Pattaya hat online für Empörung gesorgt, nachdem Videos aufgetaucht sind, die zeigen sollen, wie drei junge Männer einen älteren europäischen Touristen angreifen.

Die Clips, die am 17. April in sozialen Medien verbreitet wurden, zeigen drei Männer, die Berichten zufolge aus dem Nahen Osten stammen, wie sie einen europäischen Touristen im Alter von etwa 50 bis 60 Jahren umringen und attackieren. Laut den Beiträgen soll der Streit begonnen haben, nachdem die Männer dem Touristen während der Songkran-Feierlichkeiten Wasser direkt ins Gesicht gespritzt hatten.







Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie das Opfer zu Boden fällt, während umstehende thailändische und ausländische Touristen versuchen, einzugreifen und die Situation zu beruhigen. Trotz dieser Versuche scheinen die Angreifer weiterhin auf den am Boden liegenden Mann einzutreten.

Der Vorfall ereignete sich Berichten zufolge auf der Walking Street Pattaya während der stark frequentierten Songkran-Feierlichkeiten der Stadt.



Reporter, die den Ort nach dem Vorfall aufsuchten, konnten weder die mutmaßlichen Täter noch das Opfer ausfindig machen. Mitarbeiter umliegender Unterhaltungslokale sowie Motorradtaxifahrer in der Gegend wollten sich nicht zu dem Vorfall äußern.

Nach aktuellem Stand liegt der Polizei noch keine formelle Anzeige zu der Auseinandersetzung vor.































