Bootskapitän aus Pattaya als Held gefeiert – Riesige Python aus dem Meer gerettet

PATTAYA, Thailand — Ein Bootskapitän aus Pattaya wird derzeit als Held gefeiert, nachdem er eine große Python gerettet hatte, die auf einer Navigationsboje mitten im Meer gestrandet war. Das Tier wurde anschließend sicher wieder in die Natur entlassen. Der Vorfall ereignete sich am 16. Februar.

Reporter trafen Thanakorn Manyuen, auch bekannt als „Captain Fluke“, nachdem ein Video der Rettungsaktion in sozialen Medien große Aufmerksamkeit erlangt hatte. Die Aufnahmen zeigen, wie der Kapitän eine riesige Python rettet, die auf einer Leuchtboje vor der Küste nahe dem Wellenbrecher von Laem Chabang festsaß.







Captain Fluke berichtete, dass er von einem anderen Fischerboot informiert worden sei, dessen Besatzung während einer nächtlichen Fangfahrt die Schlange entdeckt hatte. Das Tier klammerte sich weit entfernt vom Ufer an die Boje. Aus Sorge, dass die Python erschöpfen und im offenen Meer verenden könnte, machte er sich sofort auf den Weg zur Rettung.

Beim Eintreffen zeigte sich die Schlange zunächst defensiv und versuchte, zurück ins Wasser zu gleiten. Die Bootsbesatzung arbeitete jedoch ruhig und koordiniert zusammen, um das Tier behutsam einzukreisen. Mithilfe einer Seilschlinge und langer Stangen gelang es schließlich, die etwa drei bis vier Meter lange Python sicher zu sichern.



Nach der erfolgreichen Rettung wurde die Schlange in einem bewaldeten Gebiet hinter dem Wat Khao Mai Kaew am Stadtrand von Pattaya wieder freigelassen, um sowohl die Sicherheit von Menschen als auch den Schutz der Tierwelt zu gewährleisten.

Captain Fluke erklärte, dass Pythons zwar grundsätzlich mit Meeresströmungen schwimmen können, längere Erschöpfung oder fehlende Nahrung im offenen Meer jedoch eine ernsthafte Gefahr darstellen. Dank der rechtzeitigen Entdeckung konnte das Tier jedoch gerettet und unversehrt in seinen natürlichen Lebensraum zurückgebracht werden.



































