Drei Männer gerettet nachdem 20-Tonnen-Tintenfischboot vor Sattahip nahe Koh Rang Kwian sinkt

PATTAYA, Thailand – Drei Besatzungsmitglieder sind in der Nacht zum Sonntag, 15. Februar, unter dramatischen Umständen gerettet worden, nachdem ein Tintenfisch-Fischerboot vor der Küste von Koh Rang Kwian im Bezirk Sattahip, Provinz Chonburi, gesunken war.

Gegen 23.00 Uhr erhielten Rettungsdienste einen Notruf über ein sinkendes Fischerboot in der Nähe der Insel. Marine-Rettungsteams entsandten umgehend ein Rettungsboot sowie Wasserrettungskräfte zum Unglücksort.







Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass das etwa 20 Tonnen schwere Tintenfischboot „Tor. Larp Duangporn“ bereits im Meer versunken war. Drei Besatzungsmitglieder wurden in der Dunkelheit und bei rauer See im Wasser treibend entdeckt. Alle drei konnten sicher an Bord des Rettungsbootes gebracht und anschließend an Land transportiert werden.

Der Kapitän des Bootes, Watchara Phoolshuay (21), erklärte gegenüber den Behörden, dass auf dem Rückweg zur Küste plötzlich Meerwasser in das Schiff eingedrungen sei. Dadurch habe das Boot an Stabilität verloren, sei gekentert und schließlich gesunken. Er und die beiden anderen Crewmitglieder konnten sich an treibenden Gegenständen festhalten, bis Hilfe eintraf.



Ersten Berichten zufolge erlitt eines der Besatzungsmitglieder Verletzungen, nachdem es von einem Gegenstand getroffen wurde und eine Schnittwunde an der Augenbraue davontrug. Rettungskräfte leisteten vor Ort Erste Hilfe, bevor der Verletzte zur weiteren medizinischen Behandlung gebracht wurde. Die beiden anderen Männer blieben unverletzt.

Die Behörden untersuchen weiterhin die genauen Umstände des Vorfalls sowie den Zustand des gesunkenen Bootes.



































